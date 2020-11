Aantal nieuwe coronabesmettingen lager dan weekgemiddelde

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de nieuwe gegevens die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn verwerkt tussen 10.00 uur gisterochtend en vanmorgen 10.00 uur. Het RIVM vermeldt in die periode geen ziekenhuisopnamen of overlijdens als gevolg van het coronavirus.

Meeste in Terneuzen

De meeste registraties van nieuwe besmettingen waren in Terneuzen. In die gemeenten werden achttien meldingen van nieuwe besmettingen verwerkt door het RIVM. Het is niet bekend of in dit aantal ook de besmettingen in zorgcentrum Vremdieke in Hoek al zijn meegeteld.

Per gemeente

Gemeente do 26 nov vr 27 nov za 28 nov zo 29 nov ma 30 nov Borsele 4 2 3 1 3 Goes 2 6 7 7 3 Hulst 10 12 6 10 3 Kapelle 2 3 1 0 0 Middelburg 11 4 4 4 3 Noord-Beveland 0 1 0 0 0 Reimerswaal 7 5 11 15 4 Schouwen-Duiveland 6 6 4 4 2 Sluis 12 6 8 0 6 Terneuzen 18 40 13 15 18 Tholen 8 8 3 7 4 Veere 2 3 0 2 1 Vlissingen 2 5 4 9 4 Totaal Zeeland 84 101 64 74 51

Om de regionale spreiding van de nieuwe besmettingen beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je bovendien dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties. In die weergave is te zien dat in alle delen van Zeeland de lijn van de voortschrijdende week langzaam omlaag gaat.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners. Daaruit blijkt dat het Zeeuwse gemiddelde iets verder onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig' daalt. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 150 per 100.000 inwoners.

Landelijk hanteert de overheid als voorwaarde voor het verder versoepelen dat het aantal besmettingen moet dalen tot onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zorgelijk'. Dat ligt op de vijftig nieuwe besmettingen in een week tijd per 100.000 inwoners. Vooralsnog zit geen enkele Zeeuwse regio onder dat niveau.