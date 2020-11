Z-stage in de Zeelandhallen moet theater en congreszaal in één worden

Perry Kentin van LMG: "We horen nu dat veel theaters moeten verbouwen. Er moeten stoelen uit of gangen moeten breder worden gemaakt om aan de afstandsregels te kunnen voldoen. Wij hebben het andersom beredeneerd. We hebben een grote bak van vijfduizend vierkante meter en we kunnen die invullen zoals we willen. Daar hebben we een tekening voor laten maken met inachtneming van de coronaregels. Dat betekent dus dat je daar kan genieten van cultuur of een bijeenkomst kunt organiseren die voldoet aan alle eisen."

Nieuwe naam: Z-stage

Een nieuwe naam heeft Kentin ook al bedacht voor het grote podium: "We hebben het Z-stage genoemd. Er komen drie enorme tribunes want met anderhalve meter afstand tussen de mensen heb je dat nodig. We hebben het voor vijfhonderd mensen ingetekend met spatschermen ertussen."

Kentin organiseert de netwerkbeurs Contacta die ieder jaar in de Zeelandhallen in Goes plaatsvindt en kwam mede daarom op dit idee. "We wilden de Contacta als een soort congres houden maar dat werd ingehaald door de actualiteit en de nieuwe regels. Dat moesten we dus helaas afblazen." Maar het idee voor de Z-stage was wel geboren.

Vaste inrichting

Volgens Kentin kan je heel veel met deze Z-stage als de regels weer wat soepeler worden, vooral als je het voor een paar maanden vast inricht. "We willen het dan ook voor bijvoorbeeld zes maanden laten staan. Het is ook niet alleen voor ons als evenementenorganisator maar voor iedereen in Zeeland want iedereen loopt tegen regels op. Op deze manier weet de Veiligheidsregio Zeeland dan ook dat in deze hal alles wat daar gebeurt verantwoord is zodat er niet iedere keer opnieuw besproken en gekeurd hoeft te worden."

Lees ook: