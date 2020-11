Winkels in België morgen weer open, maar wel onder strenge voorwaarden

Ondanks coronamaatregelen enorm veel Belgen in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Dit weekend ontstond er ophef in de grensregio's over shoppende Belgen. Volgens Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, viel het in onze provincie wel mee. Maar 'ze waren er wel degelijk', zo vertelde hij vanmorgen op NPO Radio 1. De verwachting is ook dat er vanwege de strenge voorwaarden nog altijd veel Belgen de grens oversteken om te gaan winkelen.

Jan Lonink over Belgische toeristen op NPO Radio 1

Lonink zei eerder dat hij geen voorstander is van het sluiten van de grenzen. Volgens hem is het belang van het woon-werkverkeer daarvoor te groot. Ook vindt hij dat familiebezoeken gewoon door moeten kunnen blijven gaan. "Er werken hier mensen die uit België komen en andersom. We leven in een grensgebied, dan heb je die bewegingen". Wel benadrukte hij dat winkels zich strenger aan de voorwaarden moeten houden.

Belgische overheid

Volgens Lonink blijft het lastig communiceren met de Belgische overheid. "Ze horen soms hun eigen nieuwe regels eerder van hun Nederlandse collega-burgemeester in een buurtgemeente dan van hun eigen overheid."

Vanavond bespreken de burgemeesters de 'winkelbelgen' met de regering in het landelijke Veiligheidsberaad.