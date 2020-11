Door gebrek aan toeristen loopt deze verkoper van houten speelgoed helft van omzet mis

De winkel van Verkerke bestaat 26 jaar en daardoor kunnen ze de klap opvangen, maar het doet wel pijn. "We hebben normaal gesproken veel Belgen en Duitsers die hier cadeaus kopen voor kerst omdat houten speelgoed hier snel dertig tot veertig procent goedkoper is dan daar", vertelt Verkerke. De Duitsers en Belgen die normaal gesproken bij hem winkelen zijn goed voor zo'n vijftig tot zestig procent van zijn klandizie.

Klanten uit de omgeving kopen meer

Terwijl de toeristen wegblijven komen de mensen uit de omgeving wel naar de winkel en wat opvalt volgens Verkerke is dat zij nu meer cadeaus kopen dan normaal gesproken. "Hoe dat komt weet ik niet, maar het gemiddelde was eerst twee producten per klant en dit jaar is dat gestegen naar vijf tot zeven cadeautjes die ik voor pakjesavond moet inpakken. Daarnaast ben ik blij dat we de webwinkel hebben, die maakt het toeristenverlies toch een beetje goed", zegt Verkerke.

Kees Verkerke in zijn speelgoedwinkel Knock on Wood in Zierikzee (foto: Kees Verkerke)

Sint en kerst

De Sinterklaasinkopen bij Verkerke begonnen voor corona meestal al in september, maar dat is nu wat later op gang gekomen. En het kerstcadeaupapier heeft hij nog niet aangeraakt. "Mensen zijn nu vooral gefocust op Sinterklaas terwijl ik vorig jaar in oktober ook al kerstcadeaus aan het inpakken was. Het blijft een vreemde periode, maar ik verwacht dat het in de aanloop naar kerst wel wat zal aantrekken", aldus Verkerke.