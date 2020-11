Vlissingse Evelien is Oostenrijkse lockdown zat en wil weer naar buiten

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

Evelien en de Oostenrijkers gaan deze week hun derde week lockdown in. Alleen voor een kort ommetje en noodzakelijke reizen mag je daar nu naar buiten. "Ik wil graag met een vriendin gaan wandelen en bijkletsen, maar dat doe je nu via de telefoon, ik ben het een beetje beu", zegt ze.

Evelien wil graag weer lang naar buiten.

Evelien hoopt dat de scholen volgende week weer open gaan. Tot die tijd geeft ze haar dochter thuis les.

Gaan de skipistes open?

Ehrwald wordt inmiddels klaargemaakt voor de wintersport al is nog onduidelijk of de pistes open mogen. "Daar wordt nog over gediscussieerd. Het gaat niet alleen om buitenlandse toeristen, maar veel Oostenrijkers hebben geïnvesteerd in jaarkaarten en willen in de kerstvakantie komen skiën."

Om de wintersport te redden en een nieuwe lockdown te voorkomen, wil de overheid mensen massaal gaan testen. Evelien heeft zich daar voor aangemeld. "Ik wil weleens weten wat mijn status is. Al pakt dat misschien helemaal verkeerd uit en mag ik twee weken niet naar buiten. Maar het gaat om de gezondheid van jezelf en van anderen."