Thoolse duiker maakt mooiste onderwaterbeelden van Nederland

"Ik was al blij dat ik in de top kwam, maar dat ik ook Nederlands kampioen ben, is fantastisch", reageert hij blij.

Zomaar wat beelden schieten, is er bij het open kampioenschap niet bij. Van der Laan heeft er een heel script voor geschreven. De boodschap van Van der Laan is duidelijk: met zijn video wil hij de impact van milieuvervuiling in de wateren laten zien. In de video zie je plastic drijven en netten voorbij komen waarin vissen vastzitten.

Van der Laan: "Bij de Oesterdam zit op diepte steeds minder leven. Dat komt doordat het water warmer wordt door opwarming van de aarde. Er is dan minder zuurstof en minder leven op diepte".

Script

René is dol op duiken. Hij beoefent de sport een heel jaar door. Hij neemt het kampioenschap elk jaar erg serieus. "Ik ben nu al bezig met het script voor de kampioenschappen van volgend jaar." Bij elke duik gaat de camera mee. "Dan kun je er later nog een keer van genieten. En met een camera ga je op zoek naar bijzondere dingen."

Omdat hij de beste Nederlander is mag hij ons, als alles geregeld kan worden, volgend jaar vertegenwoordigen bij het WK in Madeira. "Bij het vorige WK was ik al als spotter aanwezig. Daarbij film je niet zelf, maar wijs je dingen aan. Hopelijk gaat het WK door en lukt het qua corona en financieel om erbij te zijn."

Marloes Otten uit Brouwershaven is in de prijzen gevallen bij het NK Onderwaterfotografie (foto: Marloes Otten (via ONK Onderwaterfotografie))

De duiker uit Tholen is niet de enige Zeeuw die in de prijzen is gevallen. Marloes Otten uit Brouwershaven viel in de prijzen in de categorie starters met een foto van een duiker met reflectie. De foto is gemaakt onderaan een duiksteiger bij Den Osse, in het Grevelingenmeer.