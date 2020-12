Activiteiten voor jongeren met oud & nieuw om groepsvorming te voorkomen

(foto: Ria Swart)

De veiligheidsregio's denken daarbij aan zowel online als fysieke activiteiten in de nacht van oud en nieuw. Lonink: "Denk bijvoorbeeld aan online en fysieke workshops, gaming, vloggen, een online dj, muziek, een quiz of trainen bij sportclubs." Zijn gemeente Terneuzen is ook al met een voorstel bezig. "Wij denken na over een online dj van 22.00 tot 2.00 uur."

Hij hoopt vooral ook input van jongeren te krijgen. "We gaan in gesprek met jongeren om te horen wat voor ideeën ze zelf hebben. En die ideeën komen nu trouwens ook al binnen."

Drukte in winkelgebieden

Behalve over jongeren, spraken de burgemeesters van de veiligheidsregio's ook over de drukte in winkelgebieden. De burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid), die ook bij het overleg zat, besloten gisteravond dat er geen landelijke maatregelen komen om de drukte in winkelgebieden tegen te gaan.

"De maatregelen die er op dit moment zijn, zijn voldoende", zegt ook Jan Lonink. "Maar we gaan er op aandringen om strakker te handhaven. Vooral winkeliers aanspreken dat zij binnen verantwoordelijk zijn en dat als er buiten wachtrijen ontstaan, ze daar goede maatregelen voor moeten nemen."

Belgische funshoppers

In Zeeland was het de afgelopen weken vooral druk met funshoppende Belgen. "Dat is op dit moment in Zeeland niet het grootste probleem", zegt Lonink. Vanaf dinsdag kunnen Belgen ook in hun eigen land weer terecht voor het doen van niet-essentiële boodschappen.