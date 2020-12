Vanaf vandaag mondkapjesplicht, maar veel winkeliers gaan mensen niet weigeren

Supermarktondernemer Paul Corbijn uit Vrouwenpolder is één van de winkeliers die mensen niet gaat weigeren. "Ik wil geen geen politieagent zijn in mijn eigen winkel. We rekenen op het gezonde verstand van mensen. Als iemand zegt geen mondkapje te kunnen dragen dan hebben wij dat maar te accepteren."

Ook kunnen winkeliers volgens hem niet vragen naar medische redenen van mensen die geen mondkapje dragen, wegens de privacywetgeving.

'Handhaving is niet mogelijk'

Corbijn kreeg afgelopen week een brief van Vakcentrum, de overkoepelende organisatie voor zelfstandig ondernemers. Daarin staat dat het wel verplicht is om een mondkapje te dragen in winkels, maar dat handhaving niet mogelijk is. Ook vanuit Corbijns supermarktketen Plus kwam hetzelfde advies.

In de brief van Plus staat bijvoorbeeld: "Vanuit de overheid is ons duidelijk gemaakt dat er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid is voor winkeliers wanneer klanten zich niet aan deze verplichting houden." Toch lijkt dat na het veiligheidsberaad van maandagavond wel het geval. De 25 burgemeesters die daarin samen kwamen vinden dat de detailhandel eigen verantwoordelijkheid moet nemen en de wet gehoorzamen.

"Er zijn concerns die zeggen: 'Wij gaan niet handhaven binnen op mandkapjes, dat moeten boa's en politie maar doen.' Maar als wij constateren dat we ze dat niet doen, dan kan de burgemeester een winkel sluiten", zegt Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland. Ook kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen.

'Geen boa's in m'n winkel'

Corbijn is het spoor bijster en ziet nog niet voor zich hoe de handhaving op het niet dragen van mondkapjes in zijn supermarkt gaat verlopen. Kunnen boa's bijvoorbeeld in zijn winkel komen om klanten te controleren? "Als je de gemeente hoort weten ze zelf ook niet hoe de handhaving gaat verlopen. Ik hoop in ieder geval niet dat ze mijn klanten hier binnen gaan bekeuren. Dat is wel het laatste wat je wil."