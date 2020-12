Goedemorgen! Verplichte mondkapjes, rechtszaak tegen Shell en Belgen mogen weer winkelen in eigen land

Klant met mondkapje in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Je moet het mondkapje vanaf vandaag onder meer bij winkels, tankstations, overheidsgebouwen en horeca dragen. Veel winkeliers zeggen bezoekers zonder masker niet te weigeren. Ze willen geen politieagent spelen, maar volgens de veiligheidsregio's in Nederland kunnen ze dat maar beter wel doen, want als er mensen zonder mondkapje in de winkel zijn, kan de burgemeester een winkel sluiten", zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink.

Met 17.000 mede-eisers staat Milieudefensie vandaag in de rechtbank tegenover Shell. De eisers, onder wie veel Zeeuwen, willen dat Shell van koers verandert en mindert CO2 uitstoot en meer investeert in duurzaamheid. De eis is dat Shell 45 procent minder CO2 uitstoot in 2030.

Belgen kunnen vanaf 1 december weer in hun eigen land terecht voor het doen van 'niet-essentiële' boodschappen. Mogelijk maakt dat ook een einde aan de drukte in Zeeuwse winkelstraten. Met name Sluis en Hulst werden de laatste weken overspoeld door onze zuiderburen.

Het weer

Het is vanochtend de meeste tijd bewolkt en vooral in het begin is het nogal buiig. Er is ook een matige tot krachtige, aan zee soms harde noordenwind, windkracht 4 tot 7. Maar vanmiddag en vanavond komen er brede opklaringen bij en blijft het bij een paar kortdurende lokale buien. De wind neemt geleidelijk af, de temperatuur is vandaag 7 tot 9 graden.