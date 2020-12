Familiebedrijf UniPharma groeit door coronacrisis nog harder dan gepland

UniPharma bestaat veertig jaar en vorig jaar betrokken ze een nieuw pand aan de N57 bij Middelburg. Jacco van Liere nam het bedrijf bijna vijfentwintig jaar geleden over van zijn vader. Sindsdien wordt het bedrijf ieder jaar groter. Er werken inmiddels meer dan tweehonderd mensen, en het bedrijf verkoopt 43.000 verschillende producten.

Ieder jaar groeien

"Ons beleid is er op gericht om ieder jaar met acht procent te groeien", zegt directeur Jacco van Liere. "En tot nu toe is dat goed gelukt. We zijn steeds bezig met nieuwe producten, nieuwe huisvesting en nieuw personeel. Maar ik hou daar wel van, die dynamiek."

UniPharma is nog een echt familiebedrijf. "Ik ben weliswaar de laatste van onze familie die in het bedrijf werkt, maar ons beleid is echt het beleid van een familiebedrijf. We zijn bezig met continuïteit in plaats van op korte termijn zoveel mogelijk winst maken", zegt Van Liere. "De lange termijn, daar gaat het ons om."

Drukker dan ooit

Door de coronacrisis heeft het bedrijf het drukker dan ooit. "Tijdens de eerste golf was het alle hens aan dek, de omzet groeide met tachtig procent", zegt Van Liere. "Dat is inmiddels wat afgezwakt, maar we hebben nu nog altijd veertig procent meer omzet dan normaal. Mensen zijn veel meer met hun gezondheid bezig, en dat is nou net waar wij sterk in zijn."