Zeeuwse zorgorganisaties bij de beste van Nederland

Buurtzorgpension in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In de zogeheten Top 2020 staan tien winnaars in vier categorieën: ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en wijkverpleging.

In Zeeland zijn twee buurtzorgpensions, één in Vlissingen en één in Zierikzee. Hier kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld na een operatie nog niet naar huis kunnen, omdat er geen of te weinig mantelzorg is. Het buurtzorgpension staat in de landelijke top 10 van verpleeghuizen (er is geen ranking van 1 tot en met 10).

Thea Terlouw van de Zeeuwse buurtzorgpensions: "Wij zijn heel blij en trots. Fijn dat onze goede zorg en gastvrijheid gewaardeerd wordt."

1.500 medewerkers

In de top 10 van de categorie wijkverpleging staat zorginstelling Allévo in Goes. Hier werken ruim 1.500 medewerkers die in heel de regio aan ruim 1.600 mensen thuiszorg geven.

De lijst is samengesteld op basis van waarderingen die Zorgkaart Nederland heeft gekregen van cliënten, patiënten en medewerkers.

'Vieren wat er goed gaat'

De jaarlijkse uitreiking van Zorgkaart Nederland is bedoeld om te vieren wat er goed gaat in de zorg en om de zorg een prikkel te geven om de kwaliteit te verbeteren naar aanleiding van de ervaringen van patiënten.