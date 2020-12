Podcastserie Doordrenkt wil taboe op doodsgedachten doorbreken: 'Erover praten helpt'

Denk jij weleens aan de dood? Niet iedereen durft die vraag te stellen aan mensen met zelfmoordgedachten. Een podcast moet helpen het taboe op het praten over suïcidale gedachten te doorbreken. Want erover praten kan helpen, daarvan is Maarten Dallinga overtuigd.

De 49-jarige Roland van Tilborg uit Sint-Maartensdijk is één van de mannen die vertelt over zijn depressies en zelfmoordgedachten. "Ik vind het belangrijk dat het taboe verdwijnt. Veel mensen schamen zich er voor dat ze in een depressie zitten of suïcidaal zijn, maar dat heb ik niet meer. Het is onderdeel van mijn leven."

Als Roland terugkijkt denkt hij dat hij al op 8-jarige leeftijd voor het eerst depressief was. "Ik stond op het randje van een balkon en wilde springen. De hond die me aankeek, weerhield me daarvan."

Janken in een overvolle trein

Sindsdien komen en gaan de depressies en zelfmoordgedachten. "Vier jaar geleden zat ik voor het laatst heel diep. Ik kwam uit mijn werk en zat in een overvolle trein te janken. Ik voelde me zo alleen en eenzaam. Ik zag bijna geen uitweg meer."

Pillen en praten

Roland slikt antidepressiva en volgde therapie en dat werkt positief. "Er is voor negentig procent een weg naar boven. Het gaat nu goed met mij, heb een eigen zaak, dus het kan wel." Toch denkt hij niet te kunnen genezen. "Ik heb geaccepteerd dat ik misschien wel mijn leven lang pillen moet slikken. Als ik daarmee mijn leven een zes of zelfs een zeven kan geven, is dat geweldig."

Zijn partner Marelle met wie hij al 28 jaar samen is, heeft ook meegewerkt aan de podcast om te vertellen hoe het is om een naaste te zijn van iemand met zelfmoordgedachten. Zij komt in de laatste aflevering van de serie aan het woord.

Maarten Dallinga maakte de podcastserie Doordrenkt (foto: Omroep Zeeland)

Journalist Maarten Dallinga is de maker van de vierdelige podcastserie in opdracht van de GGD Zeeland. "Het project is opgezet omdat er in Zeeland relatief veel mensen zijn die zelfmoord plegen. Vijftien op de 100.000 inwoners ongeveer, tegenover ruim tien op de 100.000 landelijk."

Mannen van middelbare leeftijd

De Zeeuwen Alfons, Jeroen en Roland zijn of waren suïcidaal en werkten mee aan de podcast. Drie mannen van middelbare leeftijd en dat is geen toeval. Zij vormen een grote risicogroep, omdat ze volgens Maarten op een leeftijd komen waarop ze gaan terugkijken en nadenken over hun leven.

Het is niet de eerste keer dat hij een serie maakt over suïcide. Voor Omroep Gelderland maakte hij de podcastserie Verstrikt over suïcide. Hij won daarmee De Tegel, een belangrijke journalistieke prijs.

Veel reacties

Hij moest er wel even over nadenken of hij opnieuw een podcast over zelfdoding wilde maken. "Het was zwaar, omdat ik in die eerdere podcast mezelf ook heb opengesteld. Ik heb acht jaar geleden zelf met zelfmoordgedachten te maken gehad. Maar door de vele reacties van mensen die zich herkennen of er steun aan hebben, krijg ik er ook weer energie van."

Jaarlijks stappen er in Nederland ruim 1.800 mensen uit het leven, gemiddeld zijn dat er dus vijf per dag. In Zeeland ligt het aantal zelfdodingen boven het landelijk gemiddelde.

De verhalen gaan namelijk niet alleen over worstelen met het leven, eenzaamheid en het niet meer weten, maar ook over hulp zoeken en vinden. Ook Maarten zocht en vond die hulp waardoor het nu goed met hem gaat.

Afleveringen online te beluisteren

Op 1, 8, 15 en 22 december worden de vier afleveringen online gezet op de website van de GGD Zeeland en in verschillende podcastapps.

Het logo van de podcastserie Doordrenkt (foto: Anne Caesar)