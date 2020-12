Eén Zeeuwse coronadode en zes patiënten in het ziekenhuis

(foto: Omroep Zeeland)

De zes ziekenhuisopnamen betroffen twee mensen uit Hulst en verder één uit Goes, Borsele, Tholen en Terneuzen.

Opnieuw was in het laatste etmaal (de meting is van10.00 uur tot 10.00) de gemeente Terneuzen de gemeente met de meeste nieuwe coronaregistraties van Zeeland, namelijk 19.

Per gemeente

Gemeente vr 27 nov za 28 nov zo 29 nov ma 30 nov di 1 dec Borsele 2 3 1 3 1 Goes 6 7 7 3 0 Hulst 12 6 10 3 7 Kapelle 3 1 0 0 1 Middelburg 4 4 4 3 5 Noord-Beveland 1 0 0 0 0 Reimerswaal 5 11 15 4 4 Schouwen-Duiveland 6 4 4 2 1 Sluis 6 8 0 6 3 Terneuzen 40 13 15 18 19 Tholen 8 3 7 4 1 Veere 3 0 2 1 1 Vlissingen 5 4 9 4 3 Totaal Zeeland 101 64 74 51 46

Uitzonderlijk of niet?

Dagcijfers gaan omhoog en omlaag. Maar als ze een keer wat lager uitvallen, hoeft er nog niets bijzonders aan de hand te zijn. En als ze een keer hoger lijken dan normaal, zijn ze dan ook écht hoog? Hoe kun je dat zien?

Op de aandelen- en valutabeurzen hebben ze daar een techniek voor, die Bollinger Bands worden genoemd. Een belegger gebruikt ze om de dagkoers van aandelen of valuta te bestuderen. Dat is dan om eventueel voorspellingen op te baseren.

Voorspellen is van onderstaande grafieken niet de bedoeling. Er wordt alleen mee terug gekeken naar het grillige verloop van de corona-cijfers van de afgelopen maanden. Blijven de besmettingscijfers binnen de bandbreedte van de gewone dagelijkse schommelingen of springen ze (letterlijk) uit de band?

Opgedeeld

Er zijn grafieken voor Tholen, Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland samen. Tholen is apart weergegeven omdat deze gemeente al vanaf het begin een veel hoger coronacijfer liet zien dan de rest. Kennelijk is daar iets bijzonders aan de hand. Zeeuws-Vlaanderen bleek in de tweede golf veel sterker door corona getroffen dan de rest van Zeeland. Ook die regio is dus een uitzondering.

Tholen

De zwarte lijn in het midden is het voortschrijdende gemiddelde van de voorgaande twintig dagen. De grijze lijn die eromheen danst, is het dagcijfer van precies die dag. Je kunt aan gemiddelde van Tholen zien dat die na de piek van 15 november alleen nog maar aan het zakken is. Het gemiddelde gaat inmiddels meer dan twee weken richting omlaag.

Kijk ook naar de rode en de blauwe begrenzing. Die zijn berekend op basis van de schommelingen rond het gemiddelde van de voorgaande twintig dagen. De bandbreedte ervan is zo gekozen dat in 95 procent van de dagen de dagcijfers binnen de grenzen blijven. Dan zijn ze min of meer 'gewoon'. In Tholen gebeurde het maar zelden dat ze niet gewoon waren. Op 12 november voor het laatst. Sindsdien is de lijn rustiger.

Zeeuws-Vlaanderen

De piek van het 20-dagengemiddelde (zwarte lijn) in Zeeuws-Vlaanderen was op 20 november. Sindsdien gaat ook hier het gemiddelde omlaag. Wat niet automatisch betekent dat het omlaag zal blijven gaan, want voorspellingen kun je niet doen op basis van deze statistiek.

Sinds 19 november is er in Zeeuws-Vlaanderen geen grens meer overschreden en is de grijze lijn van de dagcijfers wat rustiger geworden.

Midden- en Noord-Zeeland

In Midden- en Noord-Zeeland was de laatste uitschieter naar boven (dus hoger dan de rode lijn) al op 4 november, bijna een maand geleden. Sindsdien blijft het dagcijfer binnen de begrenzing van wat 'gewoon' is in deze regio. Maar de daling van het 20-dagen gemiddelde zette pas in op 14 november.

Niet schrikken of juichen

Zelfs als het dagcijfer weer een keertje boven de rode lijn uitkomt of zelfs misschien onder de blauwe lijn moet je niet onmiddellijk schrikken of juichen. Er zitten wel eens kinken in de kabel waarmee de dagcijfers vanuit Zeeland worden doorgegeven aan het RIVM. Er blijven wel eens een paar meldingen onderweg steken, lijkt het wel, om de volgende dag met z'n allen los te schieten.

Alleen wanneer je twee dagen achter een elkaar eenzelfde uitschieter ziet, weet je zeker dat er iets bijzonders aan de hand is. In Midden- en Noord-Zeeland bijvoorbeeld gebeurde dat op 27 en 28 oktober, alweer vijf weken geleden.