Vakbonden woedend over opheffen Intervence: 'Ze zijn besodemieterd'

(foto: Omroep Zeeland)

Intervence kampte al langer met financiële en personele problemen. Om die reden waren de gemeenten eerder dit jaar al een onderzoek gestart naar de toekomst van de jeugdzorgorganisatie. Het opheffen van Intervence, waar de gemeenten vandaag voor gekozen hebben, was één van de drie scenario's die onder de loep werden genomen.

'Toen bleef het stil'

Koppens zat in september voor het eerst om de tafel met Jack Werkman, wethouder van de gemeente Sluis en namens de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Toen heeft de FNV aangeboden om voor alle drie de scenario's voor Intervence alvast personeelsconvenanten op te stellen om juridisch getouwtrek tussen de vakbonden en de gemeenten te voorkomen. "En toen bleef het stil", zegt Koppens.

Jeugdzorgmedewerkers en FNV Zorg & Welzijn voerden in november actie op het plein voor de Tweede Kamer (foto: ANP)

De FNV wil zich nog niet neerleggen bij het voorgenomen besluit van de gemeenten. Morgen gaat Koppens praten met het personeel van Intervence en vragen of zij bereid zijn om in actie te komen. "En dan hebben we het niet over een handtekeningenlijstje", zegt Koppens strijdbaar. Als het aan haar ligt, legt het personeel binnen een paar dagen het werk neer.

Ook vakbond CNV is boos. Voorman van Zorg & Welzijn Albert Spieseke zegt dat er veel onzekerheid is voor het personeel, maar ook voor de jongeren. "Dit besluit is een sympotoom van het niet-functioneren van de jeugdzorg op dit moment. Dat komt door de huidige manier van financieren door de gemeenten." Spieseke is niet te spreken over de termijn:"Er is veel te weinig tot het opzeggen van het contract in januari."

Gezinsmanagers naar andere instellingen

Als het aan de gemeenten ligt, worden de gezinsmanagers overgenomen door andere instellingen, maar daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. Het ondersteunend personeel wordt in de plannen wel ontslagen. Koppens wil zich daar nog niet bij neerleggen en zo snel mogelijk alsnog in gesprek gaan over een personeelsconvenant.

Daar zit wel druk op, want de jeugdzorgorganisatie houdt al op 1 januari op te bestaan. Half december stemmen de gemeenteraden over het besluit. "Dan is er tot de feestdagen eigenlijk nog maar één week om alles netjes op te lossen", legt Koppens uit. "Ze houden geen enkele rekening met de menselijke maat."

'Gemeenten moeten garant blijven staan'

Koppens is ook bezorgd wat het personeel van Intervence te wachten staat na 1 januari. Bij ontslag moet Intervence een wettelijke transitievergoeding betalen aan het personeel. "Wie gaat dat betalen?", vraagt Koppens zich af. Volgens haar was er voor de maand november al te weinig geld om de salarissen te betalen en hebben de gemeenten toen bijgesprongen. "Wij willen dat de gemeenten ook na januari nog garant staan voor de salarissen van het personeel", legt Koppens uit. Zij vreest dat Intervence zich op 1 januari failliet laat verklaren en het personeel aan hun lot overlaat.

De werkzaamheden van Intervence worden vanaf 2021 overgenomen door het Leger des Heils, Briedis en WSG. Diverse medewerkers laten aan Omroep Zeeland weten veel vragen te hebben. Er is veel onduidelijk en er zijn zorgen over de gezinnen die ze begeleiden.