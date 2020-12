Zeeuwse Adrienne wordt pomphouder

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

De altijd goedlachse Zeeuwse woont in een afgelegen gebied aan een doorgaande 'highway'. Die route is volop in gebruik: dagelijks passeren zo'n vijfhonderd vrachtwagens. De afstand tussen twee benzinepompen op die weg is zo'n tweehonderd kilometer. Met de extra pomp bij Adrienne wordt de afstand verkleind.

Er tussenin

"We zijn benaderd door een oliebedrijf", zegt Adrienne. 'Dat is fantastisch. Vorig jaar was de highway afgesloten door branden, en nu weer door de corona. Maar het transport gaat wel gewoon door, dat is een constante factor.

Het oliebedrijf zocht een geschikte plek om het gat tussen de pompen te dichten. "Wij zitten er tussenin, dus we voorzien in een behoefte. Er moeten nog wel enkele knopen doorgehakt worden."

De temperatuur stijgt

Ondertussen moet Adrienne haar dagindeling anders inrichten. Het is voor ons bijna niet voor te stellen maar in Australië is de zomer begonnen. En hoe, het wordt daar deze week maar liefst 40 (!) graden. Verburg: "Ik sta om half vier op en dan beginnen we met onze bezigheden zodat we op het warmste punt van de dag naar binnen kunnen." Het is niet erg dat de wekker zo vroeg al gaat zegt Verburg. "Het is dan bij ons al licht."

Kersverse pomphouder Adrienne staat om half vier in de ochtend op