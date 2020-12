Geen drive thru kerstmarkt, wél kerstspullen verkopen

De gemeente gaf vanwege de coronacrisis geen toestemming voor een 'drive-through'-kerstmarkt. En natuurlijk overheerste in eerste instantie teleurstelling, vooral bij de cliënten die al dik drie maanden naar de kerst toewerken. "Ik vond het verschrikkelijk nieuws, niet leuk om te horen", vat cliënt Eva Nieuwenhuizen haar eerste reactie samen. "Je werkt er al zo'n lange tijd heel hard aan, dan wil je je eigen producten ook verkopen."

Zelf maakte ze witte flessen met herten erop. Collega Natasha de Nijs wijst trots naar een sneeuwpop, gemaakt van hout. "Deze heb ik gemaakt. Zelf geschuurd en geverfd." Terwijl hun collega's in de werkplaats druk aan het zagen zijn, staat het winkeltje buiten vol houten kerstbomen, vogelvoederhuisjes, kerstkransen en kerststukjes. Alsof je zo 25 december bent binnengestapt.

Er was ook al aardig wat af, zegt eigenaar van Buytengewoon Mariska Deurloo. "Ons tempo ligt natuurlijk iets anders dan bij een gemiddeld bedrijf, dus we zijn zo'n drie, vier maanden geleden al begonnen." Buytengewoon wilde dan ook niet bij de pakken neerzitten en besloot de producten online te gaan verkopen.

Eigenaar Marjolein Herrings haalt haar schouders op: "Omdenken. We proberen het nu vooral via social media te verkopen." De zorgboerderij kreeg veel positieve reacties én bestellingen na het Facebookbericht van vrijdag. "Veel medeleven. Dat is wel heel bijzonder om te zien en mee te krijgen."

Eva is opgelucht. "Dat vind ik wel heel erg geweldig." Ze hoopt dat mensen veel spullen kopen. Al zou ze het niet zó erg vinden als er nog iets overblijft. "Ik vind die hertenflessen helemaal geweldig", lacht ze. "Dus als het moet, dan wil ik de zorgboerderij daar best vanaf helpen."

Buytengewoon is een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten maken vooral kerstspullen omdat het leuk is, vertelt Mariska Deurloo. "Het geld komt op de tweede plaats. Daar doen we extra dingen van. We proberen uitjes te organiseren of iets in een andere vorm wat naar onze deelnemers gaat. En een gedeelte is voor de zorgboerderij zelf, bijvoorbeeld in de vorm van dierenvoeding.