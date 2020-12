Eerste dag mondkapjesplicht verloopt rustig bij Vlissingse winkeliers

De 'uitzondering mondkapje' van Jaap van Boven (foto: Omroep Zeeland)

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het dragen van een mondkapje vanaf vandaag in onder andere winkels, musea en theaters verplicht.

Winkelier Jaap van Boven heeft geen mondkapje op, maar draagt een opvallend pasje op zijn borst. "Ik heb zelf astma en sarcoïdose (een zeldzame stoornis van het afweersysteem) waardoor een hele dag een mondkapje dragen niet te doen is." Het pasje kan geprint worden op de site van de Rijksoverheid waarop te lezen is dat hij een uitzondering is om een masker te dragen.

"Ik wil discussies in de winkel vermijden," aldus Van Boven. Hoewel hij privacygegevens van zijn longaandoening prijsgeeft, heeft hij het er graag voor over. "Ik schaam me er niet voor."

'Liever geen discussie'

Als mensen de winkel zonder mondkapje binnenkomen gaat hij niemand verplichten om het te dragen. Hij wil geen discussie en volgens van Boven heeft die persoon er ook een reden voor. "Maar tot nu heeft het niet tot discussies geleid."

Bij de optiek van Edwin Tilroe is de eerste dag van de mondkapjesplicht ook rustig verlopen. Ook al is het bij het passen van een montuur soms lastig. "Dan halen mensen het wel eens een stukje omlaag, maar verloopt prima." Volgens Tilroe merkt hij in zijn winkel weinig verzet tegen de plicht. "Iedereen houdt zich er netjes aan en het gaat goed. Als mensen er geen mee hebben dan krijgen ze er gratis een van ons."

Het pasje voor de 'uitzondering mondkapjes' is te downloaden van de site van de Rijksoverheid. Het is bedoeld voor mensen die door hun gezondheid last hebben van het dragen van een masker, zoals bij een longaandoening. Ook worden personen vrijgesteld vanwege een verstandelijke beperking, of psychische aandoening. Mensen die afhankelijk zijn van liplezen voor communicatie worden ook vrijgesteld. De pas wordt niet ondertekend door (huis)artsen. Personen moeten zelf aantonen dat ze onder de regeling vallen, door bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals puffers te tonen.

