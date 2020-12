60 miljoen Europees geld naar Zeeuws-Vlaanderen

het geld gaat naar de Het geld gaat naar verduurzaming van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder Dow en Yara. (foto: Dow Chemical Company)

De provinciebestuurder gaf dinsdagmiddag meer tekst en uitleg over de 60 miljoen euro; nieuws dat kort voor het weekend al uitlekte. Duidelijk is dat het geld gaat naar de verduurzaming van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder Dow en Yara. "

In de prijzen

De zestig miljoen komt na een maand waarin Zeeland toch al verschillende malen 'in de prijzen viel'. Zo kwam uit het compensatiepakket twintig miljoen euro vrij waarmee Zeeland onder meer vernieuwende bedrijven kan aantrekken, er ligt geld en een akkoord over de trein tussen Gent en Terneuzen en Zeeland krijgt een felbegeerde aansluiting op het grote windmolenpark IJmuiden-Ver

De zestig miljoen die nu vanuit Brussel komt, zal onder meer besteed worden aan het leggen van buisleidingen tussen fabrieken. "Daardoor kan het afval van de ene fabriek juist grondstof voor de andere fabriek worden", zegt gedeputeerde De Bat. "Je kunt ook denken aan het opzetten van een waterstoffabriek."

Concrete projecten

Concrete projecten zijn er nog niet. De provincie vraagt aan de industrie in Zeeland om samen levensvatbare voorstellen te formuleren. Er ligt dus een pot met zestig miljoen euro klaar om uit te putten. Volgens De Bat is het niet raar dat er eerst geld komt, en daarna pas de ideeën. "In deze tijd zie je dat er een hele hoop fondsen in Europa beschikbaar komen. Dat heeft te maken met economisch herstel na corona. Het heeft ook te maken met de verduurzaming in de industrie , die Europa wil."

Groningen, Friesland en Drenthe

Zeeland sleepte de 60 miljoen binnen, door samen op te trekken met de twee andere zuidelijke provincies Brabant en Limburg. Samen kregen ze honderdtachtig miljoen euro. Maar dit grote bedrag lijkt klein in vergelijking met de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die na een gezamenlijke lobby zo'n vierhonderdveertig miljoen kregen.

De Bat begrijpt het verschil wel. "Het is logisch dat zij een groter deel krijgen. De werkloosheidscijfers daar zijn hoog." Ook wijst hij er op dat Groningen kampt met aardbevingen en schade als gevolg van de jarenlange gaswinning.