Ernstige zorgen over het verdwijnen van 'de Zeeuwse IC op het gebied van jeugdzorg'

Jules van Leijden van de Raad van Toezicht van de jeugbeschermingsorganisatie: "Waar tot vandaag de focus van de gezinsmanager primair lag op het gezin, op het kind, gaan mensen zich nu druk maken over wat betekent dit nieuws voor mij. Voor mijn baan?"

Veel vragen, weinig antwoorden

Vandaag werden de honderd medewerkers ingelicht over het besluit. De medewerkers die Omroep Zeeland na afloop sprak zaten met heel veel vragen en weinig antwoorden. Ze maken zich grote zorgen over de telefoontjes die gaan komen van gezinnen die zij begeleiden. "Wat moet ik hen gaan vertellen? Ik weet niks"

'Focus verplaatst'

En dat baart Van Leijden zorgen. Bij Intervence werken 75 gezinsmanagers. Zij komen in beeld bij zeer problematische gezinssituaties, als de veiligheid van de betrokken kinderen op het spel staat. Het wordt dan ook wel de ic-afdeling van de jeugdzorg genoemd.

Van Leijden: "Deze optie is de oplossing met de grootste risico's. Het is ook een optie waarvan wij hebben gezegd die zullen we niet kiezen en daar kunnen we ook geen verantwoordelijkheid voor nemen."

De dertien Zeeuwse gemeentes, verantwoordelijk voor het betalen van de jeugdzorg, hebben besloten geen nieuw contract af te spreken met Intervence. Ze trekken daarmee in feite de stekker uit de organisatie.

Intervence houdt op te bestaan, er zijn zorgen onder Rvt en directie van de organisatie (foto: Omroep Zeeland)

Jack Werkman, wethouder Jeugdzorg in Sluis en woordvoerder namens alle gemeentes in dit dossier zegt dat het niet anders kan. "We hebben al ontzettend veel extra geld gestoken in Intervence. De problemen zijn groot op het gebied van personeelsverzuim, bedrijfscultuur en bedrijfsvoering."

Volgens Werkman kunnen de drie organisaties (Leger des Heils, WsG en Briedis) die de zorg overnemen die wél leveren voor het tarief dat is afgesproken en krijgt Intervence dat niet voor elkaar.

'Pijnlijk bewijs'

Albert Vader, wethouder Zorg in Vlissingen probeert ook context te schetsen. "Wij krijgen al jaren te weinig voor de jeugdzorg. De beslissing van vandaag is daar een pijnlijk bewijs van." Gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Zeeland.

Moeite met de gekozen optie

Intervence heeft zichtbaar moeite met de genomen beslissing. Gezichten van directeur Sira Kamermans en ook Jules van Leijden van de Raad van Toezicht spreken boekdelen bij het gezamenlijke persmoment met de gemeentes.

Er zijn de afgelopen tijd drie opties onderzocht. Zelfstandig blijven, overgenomen worden door een andere instelling of ophouden met bestaan en de taken verdelen onder andere zorginstellingen.

Sira Kamermans, directeur van Intervence: "Het vaste gezicht van de gezinsmanager bij de betrokken gezinnen is ontzettend belangrijk. Er is lang gewerkt aan vertrouwen. En bij de gekozen optie weet je één ding zeker dat het risico op wisseling van gezinsmanagers ontzettend groot is. En als je het dan hebt over de IC van de jeugdzorg, is dat heel zorgelijk."

Volgens wethouder Werkman kan het niet anders dan Intervence op te heffen. (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Jack Werkman zegt dat er uitvoerig en lang is gesproken over de toekomst. "Er komt ook een overgangstermijn van zeven tot acht maanden waarin gezinsmanagers kunnen solliciteren bij de drie aangestelde jeugdzorginstellingen en 'hun gezinnen' ook zo veel mogelijk mee kunnen nemen.

Sociaal Plan

Een sociaal plan ligt er nu niet. Alleen de uitgesproken intentie dat de 75 gezinsmanagers van Intervence zo veel mogelijk overgenomen worden door de nieuwe organisaties. Dat geldt niet voor de rest van het ondersteundend personeel.

Woensdag praat vakbond FNV met het personeel. De vakbond heeft, net als CNV, geen goed woord over voor de gang van zaken.