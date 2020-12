Goedemorgen! Jeugdzorg, mondkapjes en nep-monteur

Harde taal over Intervence. Een deel van het personeel, bestaande uit zo'n honderd medewerkers, wordt ontslagen en alle taken worden verdeeld onder drie andere jeugdzorgorganisaties in Zeeland. De gezichten bij de persconferentie spraken gisteren boekdelen.

Aantal vechtscheidingen neemt toe, merkt jeugdbeschermingsorganisatie Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Het is vandaag de tweede dag van de mondkapjesplicht. Winkeliers in Vlissingen ondervonden gisteren, op de eerste dag dus, geen problemen met klanten.

"Als mensen de winkel zonder mondkapje binnenkomen ga ik niemand verplichten om het te dragen. Ik wil geen discussie", zegt ondernemer Jaap van Boven. Volgens van Boven heeft die persoon er ook een reden voor. "Maar tot nu heeft het niet tot discussies geleid."

(foto: ANP)

Op onze Facebookpagina lezen we wisselende reacties op de mondkapjesplicht. Arleta schrijft: "Ik mag geen mondkapje dragen. Zonder problemen boodschappen gedaan." En Diana: "Het is even wennen...Vergat hem bijna op te zetten maar dacht er op het laatste moment gelukkig aan." Truus: "Ik doe het juist voor de winkeliers...Al vind ik het schijnveiligheid. Die hebben deze regels niet opgesteld maar krijgen vanaf nu wel al het gezeik over zich heen."

Lennard: "Het is hoe het is. Jammer dat de boa's in gemeente Sluis meteen erop gecontroleerd hebben. Lekker sneaky in het donker, net voor sluitingstijd de kapper binnenvallen." Patrick: "Vanmorgen lekker boodschappen gedaan bij jumbo zonder muilkorfje het was heerlijk rustig! Ook geen mens zei er wat van zei. Kwam zelfs nog meer mensen tegen zonder muilkorfje. Heb nog gelachen naar een jongetje die werd er gewoon blij van iemand te zien zonder..."

Man aangehouden na meerdere babbeltrucs (foto: Politie Zeeland)

Na een wat langer lopend onderzoek heeft de politie een 58-jarige man uit Hoogerheide aangehouden omdat hij mogelijk meerdere bejaarde vrouwen heeft bestolen. Dat gebeurde in Arnemuiden, Middelburg, Kloetinge, Fijnaart en Prinsenbeek. De verdachte is vorige week woensdag in Goes opgepakt. Volgens de politie ging hij 'slinks' te werk.

En dan nog wat leuks: Vandaag is de derde online-meeting met Sinterklaas. De Sint komt opnieuw langs in de studio van Omroep Zeeland en dat kunnen de kinderen, en als ze netjes hun mond houden ook de ouders, beleven via Omroepzeeland.nl/live en Facebook live. Start: 14.30 uur.

Reiger (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer

Vandaag is het rustig weer met een zwakke veranderlijke wind, maar er is vanochtend veel bewolking met maar een paar kleine opklaringen. Vanmiddag is er wat vaker zon, maar er blijven vrij veel wolkenvelden, en vanavond is er ook kans op wat lichte regen. Dan komt er ook een matige zuidwestenwind bij. De temperatuur vanmiddag is zeven tot acht graden.