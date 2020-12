Gents kunstwerk krijgt plekje in Industrieel Museum Sas

Ballerina van de Zeeman (foto: Omroep Zeeland)

Het kunstwerk Ballerina van de Zeeman van Walter de Buck was volgens opdrachtgever de stad Gent niet stabiel en veilig genoeg. Het beeld was gepland op een rotonde aan de Vliegtuiglaan, maar dat is nooit gelukt. Een andere locatie was in beeld, maar extra geld ontbrak waardoor het nooit is geplaatst.

Het twee ton wegende kunstwerk stelt Atlas voor die de wereldbol vasthoudt met daarop een dansende balletdanseres. Het werk van de Buck is een ode aan de havenactiviteiten, maar hij heeft het zelf nooit ten toon kunnen stellen. Zes jaar geleden overleed de kunstenaar waarna het werk lag te verstoffen.

Tien jaar in een Gentse loods

Na tien jaar in een Gentse loods is het kunstwerk de afgelopen week overgebracht naar het museum in Sas. Daar wordt het de komende maanden gestabiliseerd en afgewerkt door een kunstenaarscollectief uit Gent. De gemeenten Gent en Terneuzen gaan in die tijd op zoek naar een definitieve locatie ergens in de Kanaalzone.

Bennie Vermandel van het Industrieel Museum Zeeland is maar wat blij dat het kunstwerk nu in Sas van Gent is. "Drie maanden lang wordt er aan gewerkt en daarna wordt het hier opgesteld, zoals het ooit de bedoeling was. We denken dat veel mensen er dan zeker interesse in zullen hebben."

Het beeld staat niet in het museum zelf, maar in een grote loods ernaast. Daar gaat vanaf eind december het kunstenaarscollectief aan de slag met het werk van De Buck. Wanneer het klaar is kan ook het publiek het komen bezichtigen, want tot het zijn definitieve plek krijgt, is het kunstwerk zien in het Industrieel Museum van Sas van Gent.

Bennie Vermandel over het kunstwerk in het Industrieel Museum