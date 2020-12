Binnen vijftien minuten weten of je besmet bent. Is dat betrouwbaar?

Testen kan op twee manieren: via de GGD als je klachten hebt. Of via een commerciële teststraat als je het gewoon wilt weten. Of wat vaker voorkomt, je baas het wil weten. Er zijn op dit moment zeven teststraten van de GGD. In Goes, Terneuzen, Vlissingen, Zierikzee, Oostburg en Hulst en Sint Maartensdijk.

In de ochtend testen, 's avonds de uitslag

Die kunnen samen zo'n 1.900 testen per dag afnemen. Vaak is de uitslag er in de avond al. Dat was tijdens de eerste golf en het begin van de tweede golf wel anders. Toen moest je soms één of zelfs twee dagen op de uitslag wachten. Maar de garantie dat de uitslag er snel is, geeft de GGD niet. Daarom zijn er ook commerciële teststraten waar het veel sneller kan en gaat.

Ruim 1900 testen kunnen er nu per dag worden afgenomen door heel Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In 's-Gravenpolder kun je terecht voor een test via de huisarts of voor een commerciële test. Als je moet vliegen voor je werk, moet je een speciaal certificaat hebben. Dat kun je hier krijgen.

In Geersdijk is sinds een aantal weken een volledig commerciële teststraat. Hier komen onder meer werknemers van wie de baas graag wil weten of ze besmet zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld op de werkplek geen anderhalve meter afstand houden en dan is het is belangrijk te weten of ze het virus bij zich dragen of niet.

'Snel zekerheid'

Maar er komen ook mensen die het 'gewoon' snel willen weten. Kim Lustermans-Bakker van van Landgoed Rijckholt waar de teststraat is. "Er komen ook ouders die willen weten of hun kind besmet is. Anders moeten ze allebei thuisblijven en dat is ook niet handig. Het geeft gewoon snel zekerheid."

In Geersdijk komen er gemiddeld zo'n dertig mensen per dagdeel. Kosten per test zijn 100 euro. "Ongeveer twee mensen per dag testen positief en dragen dus het coronavirus bij zich", zegt Lustermans- Bakker.

Ook in Wemeldinge is er sinds kort een commerciële teststraat.

De commerciële teststraat in Geersdijk. (foto: Omroep Zeeland)

Vraag is of alle sneltesten even betrouwbaar zijn. Klinisch chemicus dr. Marc Elisen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde juicht in het tv-programma Radar de commerciële sneltesten niet toe.

Een PCR-test (die van de GGD) kijkt op een dieper niveau dan een sneltest of er coronasporen zijn aangetroffen, zegt hij. Ook maakt hij zich zorgen over de manier waarop de monsters worden afgenomen.

"Naast de neus moet ook in de keel een goede monstername gedaan moet worden. Bij de commerciële teststraten is er geen garantie voor een adequate monstername. Worden die mensen wel goed getraind?", vraagt Elisen zich in het programma af.

'Net zo betrouwbaar als GGD'

Lustermans is er duidelijk over: "De testen hier zijn net zo betrouwbaar als die van de GGD. En onze mensen zijn intern prima opgeleid."

Ook zegt ze dat ze goed contact heeft met de GGD. "De mensen die positief testen, geven we door aan de GGD voor het bron- en contactonderzoek. Lustermans zegt verder alleen voor haar commerciële teststraat te kunnen spreken. "Natuurlijk zijn er cowboyverhalen, maar hier merk ik vooral dat mensen erg blij zijn dat ze snel weten waar ze aan toe zijn."