Samenwerken of ten onder gaan; Zeeuws-Vlaamse voetbalclubs moeten kiezen

Op het trainingsveld van Clinge traint JO19 voluit. De jongens hebben het complex voor zichzelf. De volwassenen mogen niet trainen en er is ook niet echt concurrentie van andere jeugdteams. De enige andere, volwaardige jeugdploeg bij Clinge is JO9 en die traint op een andere dag. Meer smaken zijn er niet. Zoals het bij Clinge is, is het bij veel clubs in Zeeuws-Vlaanderen.

Clinge werkte tot deze zomer nog met HVV'24 samen maar daar kwam ineens een einde aan. Clinge moet nu op zoek naar een andere samenwerking. ''We zijn nog niet concreet in gesprek met andere verenigingen'', vertelt voorzitter Harold Biesbroeck, ''maar daar moeten we wel naar gaan kijken. Het belang van de kinderen staat hier voorop.''

Clinge heeft nog maar twee jeugdteams over (foto: Omroep Zeeland)

Het voortbestaan van de clubs op langere termijn komt in gevaar. Er moet samengewerkt worden want alleen zullen de Zeeuws-Vlaamse clubs het waarschijnlijk niet overleven. Bovendien, kleine kinderen worden groot, en dus kan het probleem van de jeugdteams nu over een paar jaar een probleem bij de senioren worden.

De eerste tekenen zijn er al. "Het gebeurt ook al dat seniorenteams, derde en vierde elftallen als die er al zijn, samen gaan", weet Patrick Vader van SportZeeland. "Het belangrijkste vinden we toch nog altijd het wedstrijdje spelen. Ik denk dat dat niet meer gehouden is aan een clubkleur of -sentiment."

Heel Zeeland

Wat in Zeeuws-Vlaanderen speelt, lijkt een voorbode voor de rest van onze provincie. Er wordt dan ook goed gekeken naar hoe het gebied onder de Westerschelde het aanpakt.