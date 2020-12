Uitspraak rechter over opzegging standplaatsen Roompot Nieuwvliet weer uitgesteld

"Onze grote vrees lijkt nu wel uit te komen", zegt voorzitter van Belangenvereniging Vakantiepark Pannenschuur (BVP) Cees Koedijker over het uitgestelde vonnis. "Dat het niet uitmaakt of we winnen of verliezen. Tegen de tijd dat de uitspraak komt, staat er niemand meer." De meeste van de zeventig stacaravanhouders zijn inmiddels vertrokken.

Op veel plekken is de camping een grote puinhoop (foto: Omroep Zeeland)

"Ik was een paar weken geleden nog op de Wandelaar (het campingdeel dat moet wijken, red.)", vertelt Koedijker. "Toen was het al zo goed als leeg. Dus als we winnen, winnen we niks. Want de camping is er niet meer."

Waar gaat deze rechtszaak over? De stacaravanhouders kregen vorig jaar december van Roompot te horen dat ze voor 31 december 2020 weg moeten zijn. Dat leidde tot veel woede onder de huurders van de staanplaatsen. Volgens hen zou Roompot in 2016 beloofd hebben dat er de komende vijftien jaar niks zou veranderen op het campinggedeelte. Volgens Roompot had de belofte betrekking op de omschrijving voor het gebied, zoals dat in het bestemmingsplan staat beschreven. Over dit verschil van inzicht gaat deze rechtszaak.

Koedijker is teleurgesteld dat het vonnis weer wordt uitgesteld. Ook Roompot hoopt dat de zaak snel behandeld wordt. "In het belang van één die mensen," zegt woordvoerder Baptiste van Outryve, "maar ook voor Roompot is het fijn dat er duidelijkheid wordt verschaft over de visie die we op deze zaak hebben." Als de zaak inderdaad pas na 1 januari behandeld zou worden, dan heeft dat geen invloed op de vertrekregeling. Standplaatshouders moeten voor 31 december weg zijn.

Koedijker heeft inmiddels een hard hoofd in de zaak. "Ik heb een onderbuikgevoel dat we deze toch niet gaan winnen. Kijkende naar de Recron-voorwaarden die strikt genomen allemaal zijn gevolgd. Met opzegtermijn en het laatste halve jaar geen staangeld." Al is dat niet de reden waarom BPV naar de rechter is gestapt. "Wij zitten meer op de lijn dat er toezeggingen zijn gedaan aan het bestuur en verschillende leden dat er de komende vijftien jaar niks zou veranderen op de camping. Die toezeggingen zijn niet nagekomen."

Ongelijk

Een standplaatshouder in Nieuwvliet die niet aan deze rechtszaak meedoet, maar in plaats daarvan naar de geschillencommissie stapte, kreeg gisteren ongelijk van de commissie. Roompot laat weten dat de geschillencommissie in het voordeel van het recreatiebedrijf oordeelde dat alles volgens de voorwaarden is verlopen.

Standplaatshouders niet meer terug

Koedijker verwacht niet dat vertrokken standplaatshouders nog terugkeren, mocht de rechter hen tóch in het gelijk stellen. "Veel caravans raak je in Zeeland niet meer kwijt, dus de meeste gaan naar een opkoper die ze verscheept richting Polen. Daarnaast is het plaatsen van een stacaravan ook niet goedkoop."

Wanneer de rechtszaak wel behandeld wordt, is nog niet duidelijk. De rechtbank laat weten rekening te houden met het begin van het nieuwe jaar.

'Het nieuwe park ziet er keurig uit'

Koedijker zelf staat op een ander stuk op het terrein. Hij heeft ook nog wel iets positiefs op te merken. "Het nieuwe park ziet er keurig uit. Ik denk dat degenen die er nog staan ook blij zijn dat we deze faciliteiten hebben. We hopen er nog een hele tijd te mogen staan."

