GGD: 'Daling besmettingen, maar situatie precair'

Corona-teststraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De daling van het aantal nieuwe besmettingen van 590 twee weken geleden naar 464 vorige week komt onder andere door strengere maatregelen die op 3 november zijn afgekondigd. Bovendien kan de GGD weer volledig bron- en contactonderzoek doen, waardoor meer besmettingen in kaart worden gebracht en meer mensen kunnen worden gewaarschuwd. Ook dit draagt bij aan de snelheid waarmee het aantal besmettingen afneemt.

Eind oktober was de tweede golf in Zeeland op haar hoogste punt met 884 nieuwe besmettingen in één week. De situatie is met 464 nieuwe besmettingen nog altijd 'zorgelijk'.

Black Friday: over twee weken meer besmettingen

De drukte in de winkelstraten baart de GGD zorgen. Epidemioloog Carolien Koop van GGD verwacht meer besmettingen: "Mogelijk zien we daardoor meer besmettingen over twee weken."

Ook de kerstdagen en oud en nieuw worden spannend. "Oudjaar valt vijf dagen later dan kerst, precies de incubatietijd", zegt Carolien Koop van de GGD, "Als mensen met kerst besmet raken, kunnen zij vijf dagen later anderen besmetten."

Veel besmettingen tijdens de feestdagen?

De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. Raak je besmet met het coronavirus, dan duurt het twee tot tien dagen voordat je klachten kunt krijgen, bij de meeste mensen is dat vijf of zes dagen. Een aantal mensen kan besmettelijk zijn zonder verkoudheidsklachten.

"We verwachten veel besmettingen", zegt epidemioloog Carolien Koop, "Als mensen massaal samen kerst vieren, raken extra veel mensen rond de kerst besmet. Als zij vervolgens weer in groepen samenkomen met oudjaar, heb je een dubbel zo groot probleem omdat ze dan net besmettelijk zijn." De GGD roept mensen op zich zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden.

(foto: Omroep Zeeland)

Twee overlijdens

De Zeeuwse coronaregistraties van het laatste etmaal laten twee overlijdens zien: beiden inwoners van Sluis. Vier Zeeuwen zijn met corona in het ziekenhuis opgenomen, namelijk een inwoner van Goes en drie inwoners Terneuzen.

Etmaalcijfers

Voor de vijfde dag op een rij blijven de Zeeuwse etmaalcijfers ruim onder de honderd. In het laatste etmaal (gerekend van 10.00 uur tot 10.00 uur) zijn 55 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Waarvan zestien in Terneuzen. Die gemeente blijft in Zeeland aan kop gaan.

