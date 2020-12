Axelse Marie-Paule: 'In Hongkong zijn we weer terug bij af'

Marie-Paule Herman uit Axel (tweede van links) woont in Hongkong (foto: Omroep Zeeland)

Grootste oorzaak van de aangescherpte regels is een 'superspreader event' vorige week in een tiental Hongkongse nachtclubs. Het uitgaanspubliek danste daar zonder mondkapje. Het gaat om de vierde golf in Hongkong en gevreesd wordt dat dit de grootste wordt.

Positief blijven

Marie-Paule laat zich niet uit het veld slaan: "We hebben best wel gelachen om het bericht van die dansers. Maarja, mijn vakantie volgende week is weer uitgesteld. Dat is behoorlijk balen. Met sikkeneuren schiet je niets op. Probeer positief te blijven."

De strenge regels van voorheen gelden weer in de horeca. Het is zichtbaar minder druk, volgens Marie-Paule komt dat ook omdat klanten speciale QR-codes moeten laten scannen bij binnenkomst.

Marie-Paule is ondertussen druk bezig met de opening van een nieuw restaurant, dat moet over zes weken gebeuren. En ze werkt hard, zes dagen in de week. "Als je het leukt vindt maakt het allemaal niet uit. Het is een passie."

Marie-Paule Herman is weer terug bij af