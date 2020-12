Drugslab Westdorpe afgevoerd, honderden kilogrammen crystal meth in beslag genomen

Nu de drugs niet meer aanwezig zijn, hoeft het lab ook niet meer door zwaarbewapende agenten te worden bewaakt. De politie zegt dat er voor het afvoeren van alle materialen meerdere vrachtauto's nodig waren. Het materiaal wordt vernietigd. De politie spreekt van een groot drugslabaratorium waarbij enkele honderden kilogrammen crystal meth in beslag zijn genomen.

'Breaking Bad in Westdorpe'

Enkele inwoners van Westdorpe zeggen desgevraagd niet verbaasd te zijn dat het lab is gevonden. "Breaking Bad in Westdorpe", reageert een mevrouw waarmee ze refereert aan de televisieserie waarin de hoofdpersoon ook crystal meth maakte. "Dit kan overal gebeuren."

Spullen uit het drugslab worden onder politiebegeleiding afgevoerd (foto: HV Zeeland)

Een andere passant vindt het ook niet vreemd dat dit in Westdorpe gebeurt is: "Er zijn hier al vaker dingen gebeurd, dus daar schrik ik niet van. Een vrouw vermoord waarvan nog steeds niemand weet wie ze is en nog een paar moorden. Er gebeurt altijd wel wat hier."

Een derde mevrouw is pas net in Westdorpe komen wonen. Ze is wel geschrokken dat dit gebeurd is. "Ik was heel verbaasd." Het heeft haar veiligheidsgevoel nog niet aangetast.

Cyrstal meth is één van de straatnamen voor methafetamine, een witte, kristalvormige drug die gesnoven, gerookt, geslikt en geïnjecteerd kan worden. De stof zorgt voor een langdurige roes van euforie, zelfvertrouwen en energie. Volgens de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) stijgt de populariteit van crystal meth, waardoor ook het aantal verslaafden toeneemt.

Het rechercheonderzoek bij het Westdorpse drugslab is nog in volle gang. De politie sluit ook meer aanhoudingen niet uit.

De politie heeft maandagavond vijf verdachten aangehouden uit de Dominicaanse Republiek en Mexico. "De aangehouden mannen sliepen in twee caravans in de loods", aldus de politie. Ze worden aan het eind van de week aan de rechter commissaris voorgeleid.

