Horeca kondigt actie aan, maar Zeeland doet niet mee

Zeeuwse horeca doet niet mee met landelijke actie (foto: ANP)

De actievoerende kroegbazen en restauranthouders zeggen het vertrouwen in het kabinet op omdat ze door de coronacrisis op omvallen staan. In onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten.

Niet achter de actie

De landelijke belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat niet achter de actie, en ook de Zeeuwse afdeling waarschuwt voor de gevolgen. Regiovoorzitter Frank de Reu heeft begrip, maar volgens hem is de actie risicovol omdat bedrijven de vergunning kunnen kwijtraken. "Ik wist er van, we hadden het er vorige week over. Het was fraai geweest als er was gewacht." De Reu schat in dat er geen individuele horeca-ondernemers uit Zeeland meedoen. "En er zijn meerdere regio's die niet meedoen."

Brief van kabinet

De belangenvereniging wil eerst een brief van het kabinet afwachten waarin mogelijke steunmaatregelen worden aangekondigd. De Reu: "We hebben afgesproken dat we de brief eerst gaan bestuderen en kijken wat er nog voor ons in het vat zit."

Over de actie: "Is dit de weg om met zijn allen uit de pandemie te komen? Dit is eigenlijk een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid en dat moeten we niet willen. Ik denk dat er betere manieren zijn."

De regiovoorzitter denkt daarbij aan een open brief aan het kabinet of ludieke acties.

Frank de Reu vindt het een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid