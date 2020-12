'Kies voor bestaande technologieën bij eventuele bouw nieuwe kerncentrales Borssele'

Kerncentrale Borssele (archieffoto) (foto: ANP)

Bij dat rondetafelgesprek konden Tweede Kamerleden van verschillende partijen vragen stellen aan voor- en tegenstanders van kernenergie en mensen uit de wetenschap. Tegenstanders zeggen dat het bouwen van een kerncentrale veel te duur is, en het beter is om in te zetten op duurzame energie, zoals dat van zonnepanelen en windmolens.

'Wat doe je op een dag zonder wind en zon?'

Voorstanders zeggen dat er te weinig ruimte is in Nederland om genoeg zonne- en windparken te bouwen om aan de energievraag van de toekomst te voldoen. Daarnaast klonk vandaag een aantal keer de opmerking: "Wat doe je op een dag als vandaag, zonder wind en zon?"

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en dat betekent dat we de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. In 2050 moet die uitstoot vrijwel tot nul zijn gereduceerd. Daarom wil de politiek zo veel mogelijk af van centrales die op gas of kolen draaien.

Kernenergie zou daar een oplossing voor kunnen vormen. Wolters sorteerde daar vandaag op voor door te pleiten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales bij Borssele, omdat daar ruimte, koelwater, opslag en expertise is. Volgens Wolters moet dan niet gekozen worden voor nieuwe technologieën, maar: "Kies een type centrale wat zich elders al bewezen heeft, wat al vaak gebouwd is, waar leveranciers en aannemers ervaring mee hebben", zei de directeur van EPZ vandaag.

EPZ-directeur Carlo Wolters tijdens het rondetafelgesprek vanmiddag. (foto: Still uitzending Tweede Kamer)

Volgens Wolters kan dat de kosten drukken. Hij verwees naar de bouw van nieuwe kerncentrales in Engeland, Finland en Frankrijk. "Daar zitten behoorlijke stappen in qua kostenreductie." Ook denkt Wolters dat 'een actieve rol van de Nederlandse overheid' en 'geen nieuwe extra regels' daarbij kan helpen.

"Zeker geen regels tijdens de bouw van een fabriek veranderen. Daarmee haal je een groot deel van het risico uit het project voor de financiers, die dienen zich dan weer aan en dan gaat de rente ook naar beneden." Op die manier zou het bouwen van een kerncentrale volgens Wolters goedkoper worden, iets waar tegenstanders zich zorgen over maken.

De Generatie III-reactor die EPZ zou willen bouwen, kost tussen de 8 en 10 miljard euro en kan in ongeveer 8 jaar worden gebouwd. Voorwaarde is wel dat de overheid bijspringt en het zogeheten 'marktrisico' afdekt. Kamerleden stelden daar vandaag ook vragen over, maar volgens voorstanders van kernenergie zal er ook voor de bouw van molens en zonneparken voorlopig subsidie nodig zijn.

