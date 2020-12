GGD: 950 sneltesten per dag vanaf half december

Coronateststraat (foto: Omroep Zeeland)

XL-teststraat in Goes

In Goes moet een nieuwe grotere XL-teststraat komen. GGD Zeeland en ziekenhuis Adrz zoeken naar een grotere locatie. Naar verwachting is daar binnenkort duidelijkheid over. Alleen op deze extra grote teststraat in Goes zullen de 950 sneltesten worden afgenomen.

Opschalen

De testcapaciteit wordt flink opgeschaald naar 3275 testen per dag. Op dit moment zijn er 1900 'gewone', of PCR-testen per dag beschikbaar voor de zeven teststraten in Zeeland.

Vanaf volgende week zullen dat er tweeduizend PCR-testen beschikbaar zijn. Half december 2325 testen. Met de extra 950 sneltesten komt de capaciteit half december dan op 3275 testen per dag. Op dit moment worden gemiddeld 740 mensen in Zeeland per dag getest.

Sneltest niet voor iedereen

Mensen kunnen niet kiezen voor een sneltest of een gewone PCR-test. Bij de nieuwe teststraat komen twee stromen, de ene wachtrij krijgt de sneltest, de andere de PCR-test. Er wordt een selectie gemaakt omdat de test niet voor iedereen geschikt is.

De sneltest is niet geschikt voor ouderen, mensen met chronische ziekten en voor zorgpersoneel. "De sneltest is niet betrouwbaar genoeg voor deze groepen bij een negatieve uitslag", legt Ilona Schinkelshoek van de GGD uit, "Een positieve uitslag is betrouwbaar, dan heb je corona, maar een negatieve uitslag, kan soms een 'vals negatief' zijn. En dat wil je niet riskeren bij kwetsbare mensen en zorgpersoneel."

Waarom is de sneltest minder betrouwbaar? De sneltest test op antistoffen. Als de test positief is, heb je antistoffen en weet je zeker dat je corona hebt. Bij een positieve uitslag is de sneltest betrouwbaar. Als de sneltest een negatieve uitslag geeft, zijn er geen antistoffen aangetoont. dat gebeurt soms ook, als je toch besmet bent. Je kunt namelijk besmet zijn, maar nog niet ziek genoeg om voldoende antistoffen te hebben aangemaakt. dan is de test 'vals negatief', je bent wel besmet, maar de test toont dit niet aan. De gewone PCR-test test op de aanwezigheid van genetische materiaal van de virusdeeltjes. Ben je nog niet ziek of heb je heel weinig klachten? Dan nog kan de test aantonen dat je het virus hebt. De PCR-test is daardoor iets betrouwbaarder.

Uitslag sneller, maar niet binnen een kwartier

De manier van testen verschilt niet veel van de gewone PCR-test. "De aanvraag voor een test gebeurt op dezelfde manier, de test wordt afgenomen op dezelfde manier met een wattenstaafje in de neus en keel, en de uitslag komt op dezelfde manier", vertelt Ilona Schinkelshoek van de GGD, "Alleen de manier van analyseren is anders en gaat sneller."

De uitslag is er niet binnen een kwartier en mensen kunnen er niet ter plekke op wachten. De afgenomen wattenstaafjes worden naar het laboratorium gebracht en daar geanalyseerd. Die analyse duurt een kwartier. Daarna moeten de uitslagen verwerkt en doorgegeven worden.

Lees ook: