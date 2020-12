Boris leerde freerunning kennen door een computerspel, nu heeft hij een vereniging met meer dan honderd leden

Populair onder jongeren

En freerunning wordt steeds populairder onder de Zeeuwse jongeren. Op verschillende plekken in Zeeland wordt deze sport inmiddels beoefend. Bij Freerunning is het de bedoeling met behulp van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld salto's over allerlei obstakels te springen. De drijvende kracht achter dit fenomeen is Boris Odinot, eigenaar van Freerunning Zeeland die zo'n acht jaar geleden zelf in aanraking kwam met deze sport en meteen was verkocht.

Boris leerde de sport kennen door het computerspelletje Assassins creed. "De hoofdpersoon sprong overal op en af om te ontsnappen aan zijn achtervolgers en dus gingen wij dat ook doen. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat wat wij deden freerunning heette. We hebben daarna heel veel filmpjes op YouTube bekeken en raakten geïnspireerd. Dat wilden wij ook gaan doen."

Freerunning is geïnspireerd op parkour, een ontsnappingstechniek uit de Vietnamoorlog. Het was een methode van de Franse marineofficier Georges Hébert om zijn soldaten zo te trainen dat ze op elke situatie voorbereid waren. Eén van Héberts rekruten was de Franse turner Raymond Belle. Deze legde zich ook na de oorlog toe op het zichzelf zo snel mogelijk van de ene naar de andere plek verplaatsen. David Belle, Raymonds zoon, nam de interesse van zijn vader over. Op vijftienjarige leeftijd bedwong hij veel obstakels in de omgeving. Later werd hij daarin gevolgd door Sébastien Foucan, de oprichter van Freerunning. Een avontuurlijk spelletje tussen vrienden groeide uit tot een ware discipline en wordt nu overal ter wereld beoefend.

In die beginperiode deden ze het voornamelijk buiten, maar omdat ze ook 's winters hun trucs wilden oefenen, heeft Boris gevraagd of ze bij Delta Sport in de zaal mochten trainen. "Ik ben naar de winkel van de voorzitter gegaan en heb uitgelegd wat wij doen en dat we graag één avond per week gebruik wilden maken van hun gymzaal. Nou, inmiddels zijn we een aantal jaar verder, hebben we meer dan honderd leden, trainers en geven een paar avonden per week les." Delta Freerunning staat hiermee op de vierde plaats van Nederland qua ledenaantal.

Freerunning is populair onder Zeeuwse jongeren (foto: Freerunning Zeeland)

De reden dat freerunning de laatste jaren steeds populairder wordt heeft volgens Boris te maken met het feit dat mensen meer waarde hechten aan vrijheid. "Daarnaast kun je het overal en op elk tijdstip beoefenen, alleen of met vrienden. En dat kan niet wanneer je bijvoorbeeld op voetbal zit of een andere teamsport doet." Ook heeft hij het idee dat vriendschap en saamhorigheidsgevoel bij freerunning een grote rol speelt. "Ja, en freerunning is natuurlijk ontzettend goed voor lichaam en geest, want je hebt er kracht, souplesse en een goede lichaamsbeheersing voor nodig."

Twee verschillende disciplines

Naast freerunning wordt er ook nog een andere stijl beoefend door een aantal leden. Boris: "We beoefenen eigenlijk twee verschillende disciplines en dat zijn freerunning en parkour. Ze worden vaak door elkaar gebruikt, omdat ze op elkaar lijken. Maar er is een duidelijk verschil. Bij parkour gaat het erom zo snel mogelijk van punt a naar punt b te komen. En bij freerunning wordt er meer aandacht aan de show besteed."

Een indoor freerun gym (foto: Freerunning Zeeland)

Voor Boris is een droom werkelijkheid geworden. "Ik heb van mijn passie, gedeeltelijk mijn beroep kunnen maken. Het is voor mij echt een levensstijl en ik vind het mooi dat ik deze sport mag en kan beoefenen en uitdragen. Ik geef les, heb inmiddels een bedrijfje, heb in Zeeland meerdere groepen opgericht en geef clinics." Maar hij blijft ambitieus. Boris wil namelijk dat de sport nog meer bekendheid krijgt in Zeeland en hij wil dat er in Zeeland een echte indoor freerun gym komt, waar iedereen terechtkan voor freerunning en parcour. "Ik ben ermee bezig en hoop dat er over een aantal jaar een plek is waar we kunnen knallen."

Freerunning is populair onder Zeeuwse jongeren (foto: Freerunning Zeelandf)

Dit jaar zou het Open Zeeuwse Freerunning Kampioenschap voor de tweede keer hebben plaatsvinden op zaterdag 28 november j.l. in Zierikzee bij GV Deltasport. Maar het evenement is door corona verzet naar een nader te bepalen datum.