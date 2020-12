Goedemorgen! XL-teststraat, kernenergie en Bep & Truus

En dat begint met 950 sneltesten die per dag beschikbaar komen. De GGD gaat die aanbieden vanaf half december. In Goes moet een nieuwe grotere XL-teststraat komen. GGD Zeeland en ziekenhuis Adrz zoeken naar een grotere locatie. Naar verwachting is daar binnenkort duidelijkheid over. Alleen op deze extra grote teststraat in Goes zullen de 950 sneltesten worden afgenomen.

Kerncentrale Borssele (archieffoto) (foto: ANP)

De toekomst van kernenergie ligt weer prominent op tafel. VVD, CDA, SGP en FvD laten in de verkiezingsprogramma's doorschemeren wel iets te voelen voor investeringen in kernenergie. Gisteren was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waarbij EPZ-directeur Carlo Wolters zijn plannen voor het langer openhouden van de huidige kerncentrale bij Borssele én het bouwen van twee nieuwe kerncentrales toelichtte.

Voorstanders zeggen dat er te weinig ruimte is in Nederland om genoeg zonne- en windparken te bouwen om aan de energievraag van de toekomst te voldoen.

Bep en Truus (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb een vent aan de haak geslagen!" Reuring was er woonzorgcentrum Bachten Dieke in Terneuzen toen het duo Bep En Truus langskwam. "Het zijn halve garen die twee," lachte een bewoner toen Bep en Truus de zaal in kwamen lopen. Sinterklaas werkt thuis, dus werden Bep en Truus ingeschakeld om cadeaus uit te delen aan de bewoners.

Bouw Ravesteynplein in Vlissingen gaat van start (foto: Gemeente Vlissingen)

Een feestje vandaag in Vlissingen. Na drie jaar van slopen en verhuizen van bewoners gaat vanmiddag de bouw van het nieuwe Ravesteynplein van start. Er wordt een begin gemaakt met de bouw van 54 eengezinswoningen en 54 appartementen. Om 16.00 uur vindt de officiële start van de bouw plaats, en dat is geheel coronaproof via internet.

De start van de dag bij de molen (foto: Piet Grim, `s-Heerenhoek)

Het weer

Het is vandaag een bewolkte en winderige dag met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag en vooral vanavond zijn er perioden met regen. Het wordt vandaag niet warmer dan zeven graden.

Morgen is het droger en laat de zon zich af en toe zien. Ook dan wordt het een graad of zeven.