Negentig nieuwe zonnestroomprojecten geschrapt vanwege drukte op het net

Zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland)

Enduris is bezig met het uitbreiden van het netwerk. "Maar dat is een langjarig traject met lange inspraakprocedures, dus dat kan nog even duren", aldus Martin Martens van Enduris. De netwerkbeheerder verwacht rond 2025 de capaciteitsproblemen te hebben opgelost.

Particulieren

Particulieren die zonnepanelen op hun dak willen leggen, hoeven niet te vrezen dat zij met hun overtollige elektriciteit blijven zitten. Voor maximaal 150 panelen per dak is nog ruimte op het netwerk. "Als het boven de 150 panelen gaat, komen we echt in de knel", laat Martens weten.

Martin Martens van Enduris over congestie

Voor grote zonnedaken en voor windmolens is er tot 2025 geen plek meer. Het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet heeft geen gevolgen voor al bestaande zon- en windparken.

Er was eerder sprake van dat er afspraken gemaakt zouden worden met energiecentrales in de regio. Op momenten dat er veel stroom van wind en zon het net op komt, zouden die centrales hun productie omlaag kunnen schroeven om meer ruimte te maken. Dit blijkt echter niet te kunnen.

Te weinig energiecentrales

Er zijn daarvoor volgens Enduris te weinig energiecentrales in het gebied. Bovendien mogen zulke afspraken niet gemaakt worden over periodes van langer dan vier jaar, terwijl het in dit geval om vijf jaar zou gaan.

Lees ook: