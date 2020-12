Zeeland kampt nog steeds met een neerslagtekort

Droog weiland afgelopen zomer (foto: Ria Overbeeke)

Al een aantal jaren op rij is er een neerslagtekort in Zeeland. Dat ontstaat doordat er meer water uit de bodem verdampt dan dat er uit de lucht valt. Ook dit jaar was de grond te droog, met name voor de boeren. Gewassen ontkiemden niet of kwamen niet tot volle wasdom.

Regionale verschillen

Volgens weerman Jules Geirnaerdt komt Zeeland over het algemeen nog 100 tot 200 millimeter neerslag tekort. "Dat is iets minder dan vorig jaar, toen viel er nog minder neerslag. Vooral Walcheren, Zuid-Beveland en de Kop van Schouwen zijn droog"

De plekken waar de afgelopen maanden behoorlijk wat regen viel zijn volgens Geirnaerdt Tholen en de gemeente Sluis. "Het valt deze herfst op dat er weinig grote depressies met veel regen over een groot gebied onze kant op kwamen. Het was juist meer buiig en vrij lokaal. Wat je wel vaker ziet de laatste jaren."

Water sparen

Rond Kruiningen bedraagt het tekort ruim tachtig millimeter. Dat merkt ook landbouwer Alex van Hootegem. Boven op de akkers ziet het er nat uit, maar ga je een halve meter de grond in dan is het er droog, zegt hij. Zodoende heeft hij nog geen overtollig water kunnen opslaan in zijn speciaal aangelegde waterhouderij, waarmee hij zoet water wil sparen voor later.

Veel landerijen lijken nat, maar in de ondergrond is het nog te droog (foto: Omroep Zeeland)

Het neerslagtekort van 2019 werd pas in februari van dit jaar ingelopen. Wanneer zal het huidige tekort weggewerkt zal zijn? Geirnaerdt "In Engeland zijn berekeningen gemaakt tot zes maanden vooruit. Die geven aan dat deze maand december relatief normaal wordt qua neerslag en temperatuur, maar dat januari en februari iets te droog zullen zijn en dat daarna de droogte in maart zal toenemen en zeker in april. Het tekort zal nog niet één-twee-drie voorbij zijn, vrees ik."

Klimaatverandering

Waterschap Scheldestromen probeert, waar het nodig en mogelijk is, het peil in de sloten en watergangen iets hoger dan normaal te houden. Dit is ook nodig om kwel tegen te gaan. Al een paar jaar zoekt het waterschap, samen met de provincie en landbouworganisaties naar manieren om zoet water vast te houden en op te slaan. Vanwege de klimaatverandering blijkt dit meer en meer noodzakelijk te worden.