Jeugdzorg Nederland vreest dat gezinnen uit beeld verdwijnen door opheffen Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Jeugdzorg Nederland maakt zich met name zorgen over de korte termijn waarmee Intervence de zorg over moet dragen naar andere jeugdzorginstellingen. Zij vrezen dat alle aandacht zal gaan naar de administratieve afhandeling van Intervence, en niet naar de cliënten. "Gezinnen zullen niet de tijd krijgen waarop ze recht hebben en, in het uiterste geval, uit beeld verdwijnen", is in de brief te lezen.

Als het aan Intervence ligt, blijven de gezinscoaches betrokken bij de gezinnen en jongeren die zij nu begeleiden, maar gaan zij bij andere jeugdzorgorganisaties aan de slag. Daar heeft Jeugdzorg Nederland geen vertrouwen in. "De ruim zestig jeugdbeschermers die hen nu begeleiden, zullen niet afwachten tot 'hun' gezinnen zijn overgedragen, maar zullen op zoek gaan naar een nieuwe werkgever", staat in de brief.

Investeren in jeugdzorg

Volgens Jeugdzorg Nederland moeten de Zeeuwse gemeenten een eenmalige investering doen om de jeugdzorg in Zeeland op orde te krijgen in plaats van Intervence op te heffen. Dat de gemeenten nu, volgens Jeugdzorg Nederland, de financiële belangen zwaarder laten wegen dan de zorg, kan in de toekomst grote gevolgen hebben. "Het leidt uiteindelijk nooit tot goedkopere jeugdzorg, wel tot spanningen, verslechterde thuissituaties en meer schrijnende verhalen", schrijft Jeugdzorg Nederland.

Jeugdzorg (foto: Omroep Zeeland)

Met het wegvallen van Intervence volgt Zeeland volgens Jeugdzorg Nederland een landelijke trend waarbij belangrijke jeugdzorgorganisaties wegvallen. Jeugdzorg Nederland roept de Zeeuwse gemeenten op tegen die trend in te gaan: "Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare gezinnen in uw gemeente te nemen."

'Gemeenten moeten besluit terugdraaien'

Als het aan Jeugdzorg Nederland ligt, draaien de gemeenten het voorgenomen besluit terug en komt er alsnog voldoende financiële ondersteuning om de zorg te kunnen waarborgen. "Alleen dan kunt u ons inziens de zo noodzakelijke kwaliteit en continuïteit van zorg waarborgen voor de kwetsbare Zeeuwse gezinnen van nu en die van de toekomst."

Intervence zelf hoopt ook nog steeds te blijven bestaan. De organisatie heeft een brief aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Paul Blokker (Volksgezondheid) gestuurd met het verzoek om het besluit terug te draaien, meldt het ANP. Volgens Intervence heeft het besluit 'ernstige gevolgen voor onze 700 kinderen en gezinnen', schrijft Intervence in de brief.

Dinsdag werd bekend dat de Zeeuwse gemeenten het contract met Intervence niet zouden verlengen en dat de jeugdzorgorganisatie per 1 januari ophoudt te bestaan. Volgens de gemeenten is alles goed geregeld om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De vakbonden FNV en CNV hebben geen goed woord over voor het besluit van de gemeenten. FNV heeft het personeel al opgeroepen dinsdag het werk neer te leggen.

Lees ook: