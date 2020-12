Scheepswerf De Schelde leeft voort in een flatje op vijf hoog

Het was een bonbonschaaltje dat Jan Sinke een paar jaar geleden cadeau kreeg, waardoor hij verslingerd raakte aan de spullen van De Schelde. Vanaf dat moment ging hij doelbewust op zoek naar meer dingen. Inmiddels zijn er twee ruimtes in de flat in Paauwenburg volgestouwd met servies, gereedschap, kleding en andere dingen die aan de hoogtijdagen van de scheepswerf doen denken.

Nooit zelf op De Schelde gewerkt

Hoewel hij nooit op de werf zelf heeft gewerkt, is Jan door zijn werk in de haven van Vlissingen verzot op schepen. Hij zag als kind wel het werk van de vele Schelde-arbeiders en het resultaat daarvan: de imposante schepen die van de helling afgleden. "Ik heb altijd ontzag gehad voor het vakmanschap van die mensen", zegt hij.

Gereedschap ooit gebruikt op de Scheldewerf (foto: Omroep Zeeland)

Het meest geliefde onderdeel van zijn verzameling is een bijltje uit 1934. "Dat werd gebruikt om een schip te dopen door de echtgenote van de toenmalige burgemeester van Vlissingen, Van Woelderen", vertelt hij. "Het werd door een kennis van me gered uit een huis in Engeland, en die gaf het aan mij."

Exit theepottenverzameling

De verzamelwoede van Jan ging overigens wel ten koste van zijn vrouw Agnes. Haar theepottenverzameling in één van de vitrinekasten werd zonder pardon geruimd om plaats te maken voor de spullen van Jan: "Maar we hebben er geen ruzie om gekregen, hoor!"

Origineel getuigschrift van de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer Jans zoon de collectie uiteindelijk niet over wil nemen als Jan komt te overlijden wil hij dat alles naar het museum van De Scheldewerf in de vroegere Verbandkamer gaat: "Want uiteindelijk moet alles toch weer terug naar waar het vandaan is gekomen."

Voorlopig blijven verzamelen

Maar voorlopig is de verzameldorst nog niet gestild: "Ik hoop dat ik nu veel reacties krijg en dat mensen me weten te vinden om hun spulletjes aan me over te doen. Ik kom er ook graag om. En het hoeft echt niet voor niets."