Lodewijk College in Terneuzen voorlopig dicht vanwege corona

Lege fietsenstalling bij het Lodewijk College (foto: Omroep Zeeland)

Binnen de locatie Zeldenrustlaan zijn op het moment acht leerlingen en twee medewerkers besmet met het coronavirus. Daarnaast hebben zich alleen vandaag al ook al vier medewerkers zich ziek gemeld. "Dat zijn mensen die op sleutelposities zitten om de school open te houden", zegt Jan Roose, directeur van het Lodewijk College.

Terneuzen

Volgens Roose was het onverstandig om tot morgen te wachten om de leerlingen naar huis te sturen. "Omdat wij op dit moment niet weten wat er precies op de school aan de hand is", legt Roose uit. Op de school zijn in vergelijking met de regio Terneuzen twee keer zoveel mensen besmet. "En dat is al een slecht scorende regio", aldus de schooldirecteur. In de Zeeuwse coronadagcijfers staat de gemeente Terneuzen bijna elke dag bovenaan als het gaat om het hoogste aantal nieuwe besmettingen.

De locatie Zeldenrustlaan blijft in ieder geval vandaag en morgen gesloten. Of de school volgende week weer open kan, wordt op een later moment besloten.