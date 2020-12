Dit stukje Vlissingen ligt aan de overkant van de Westerschelde

"Dit is een bijzonder stukje Vlissingen in Cadzand", lacht burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, "het is helemaal aangelegd op onze kosten. Maar in goed overleg, hoor."

De gemeentegrenzen van Vlissingen strekken zich officieel uit over de Westerschelde tot aan de paalhoofden van West-Zeeuws-Vlaanderen. Maar één klein stukje gróndgebied valt daar sinds kort ook onder: het havenhoofd van Cadzand.

De pier is bij de uitbreiding van de jachthaven in 2017 verlengd over de gemeentegrens met Vlissingen heen. "Ja, daar is over overlegd", zegt burgemeester Bas van den Tillaar, "wij zijn goede buren."

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen in Cadzand (foto: Omroep Zeeland)

Om het Vlissingse stuk van het havenhoofd te markeren heeft burgemeester Van den Tillaar iets meegenomen. Er moet natuurlijk wel even gemarkeerd worden dat dit laatste stukje van de pier toch echt in Vlissingen ligt: een mooi groot blauw plaatsnaambord van Vlissingen.

Dat deze laatste vijftien meter van de pier officieel in de gemeente Vlissingen ligt, heeft verder geen juridische consequenties. Als hier een misdrijf wordt gepleegd of als iemand hier een hartaanval krijgt en het leven laat, komen de overheidsdiensten uit Sluis in touw. "Dat maakt geen verschil", aldus burgemeester Vermue.

Na scheepsramp in 1985 is grens Vlissingen verlegd Op 7 maart 1985 rond drie uur 's middags werd het Liberiaanse vrachtschip Contact Voyager in dichte mist voor de kust van Breskens aangevaren door de Bulgaarse bulkcarrier Vitocha. De Contract Voyager maakte slagzij en dreigde op een paalhoofd te worden gedrukt. Het schip had 150 vaten van het giftige natriumboorhydride aan boord, vijftien containers kwamen in het water. Hulpdiensten hebben drie dagen nodig gehad om het schip te bergen. Er was onduidelijkheid over bevoegdheden en informatie werd laat gedeeld. De burgemeester van Oostburg zat de hele nacht verlegen om informatie. Het duurde tweeëneenhalf uur voordat bekend was welke giftige stoffen het schip aan boord had. Om de rampenbestrijding te stroomlijnen is na deze scheepsramp besloten de gemeentegrenzen van Vlissingen uit te strekken tot aan de kusten van West-Zeeuws-Vlaanderen. Onduidelijkheden over welke hulpdiensten waar verantwoordelijk voor zijn werden zo opgelost. Voortaan was dat de rampenbestrijding vanuit Vlissingen. Inmiddels vallen scheepsrampen onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Zeeland. Maar de gemeentegrenzen van Vlissingen liggen nog tot aan de paalhoofden van de stranden aan de overkant. En nu dus ook over het havenhoofd van Cadzand.

Vermue heeft ook nog wel een goed idee. "Misschien wordt het eens tijd om Michiel de Ruyter een tijdje hier te zetten?" Dan kan hij eens vanuit dit stukje Vlissingen de blik over de Westerschelde laten gaan.