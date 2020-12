Rechtszaak van Syrier uit Kapelle over half jaar inhoudelijk behandeld

De extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam waar de zaak werd behandeld (foto: Omroep Zeeland)

Er lijkt eindelijk zicht op een datum voor een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. In juni of juli 2021 zou het na acht pro forma zittingen, zover moeten zijn. Dat het zo lang duurt, heeft te maken met de vele, deels internationale, onderzoeken die nodig zijn om het dossier compleet te maken.

Filmbeelden

De Syriër zou onder meer hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische kolonel in 2012. De verdachte heeft bekend dat hij daarbij aanwezig was, maar hij zou er niet aan hebben meegewerkt. Hij wilde de executie juist voorkomen, door de kolonel te ruilen voor zijn broer die gevangen was genomen door het Syrische leger. Volgens de officier van justitie klopt er weinig van dit verhaal, omdat er filmbeelden zijn van de executie. De beelden zouden erop wijzen dat de verdachte wel degelijk betrokken was.

Terroristenafdeling

De terreurverdachte werd op 21 mei 2019 in Kapelle aangehouden. Hij kwam daar zes jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen. De verbazing in het dorp was groot. De Kapellenaar verblijft in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar een speciale terroristenafdeling is.