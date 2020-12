De 'Drainstore' heeft nog geen druppel regen op kunnen slaan

Afgelopen voorjaar al had biologisch akkerbouwer Van Hootegem overtollig regenwater willen opvangen en op tientallen meters diepte in de grond willen bewaren. Maar tijdens de flinke plensbuien in maart was de installatie nog niet klaar. Daarna hield het praktisch op met regenen; er volgden maanden van droogte.

Water is net geld

In deze droge maanden onttrok Van Hootegem met z'n installatie ruim 40.000 liter uit de zoetwaterbel die onder z'n akkers ligt. Daarmee konden de gewassen toch groeien. Maar de waterhouderij is juist bedoeld om grote hoeveelheden water terug in de bodem te brengen zodat in tijden van droogte er altijd water voorradig is.

Volgens Van Hootegem is water net geld. Het is belangrijk om genoeg voorraad te hebben. Bovendien is het terugbrengen van gefilterd regenwater noodzakelijk om te voorkomen dat de zoetwaterlaag gaat verzilten.

De gevallen regen maakt vooral de bovenlaag zompig. De ondergrond is op veel plekken nog droog (foto: Omroep Zeeland)

De hoop was gevestigd op het najaar. Maar al was oktober behoorlijk nat, nog zijn de waterputten op de akker leeg. Van Hootegem: "We zitten in de nasleep van hele droge zomer waarbij het grondwaterpeil in de ondergrond enorm is gedaald. Het duurt veel langer voordat die verzadigd is, zodat de drains kunnen gaan vollopen. Ja, het is overal in deze omgeving droog, droger dan andere jaren." Zenuwachtig wordt hij er niet van. "Voor je het weet gaat het weer dagen regenen. Die regen komt echt, heus."

Grote lokale verschillen

Het tekort in de buurt van Kruiningen wordt volgens Waterschap Scheldestromen geschat op 80 millimeter. Niet overal in Zeeland is het zo droog als hier. Voorgaande jaren had Zeeland ook een neerslagtekort. Dat van 2019 werd pas in februari van dit jaar ingelopen.

Het water in de putten staat nog steeds te laag om het te kunnen bufferen (foto: Omroep Zeeland)

Hoe werkt het systeem van Van Hootegem?

Verspreid over 24 hectare landbouwgrond liggen vele kilometers drains. Via deze buizen wordt overtollig water opgevangen in verzamelputten en diep de grond in gebracht, waar zich een zoetwaterbel bevindt.

In tijden van droogte wordt het water via een pomphuis weer opgepompt. In dit filmpje legt Van Hootegem uit hoe het terugbrengen van het water naar de zoetwaterlaag uiteindelijk moet gaan.

Zoet water wordt steeds schaarser door klimaatverandering. De Drainstore is een van de grotere projecten in Zeeland waarmee wordt geprobeerd zoet water op te slaan om tijden van droogte te overbruggen. In totaal kost het project ongeveer 600.000 euro. Daarvan neemt Van Hootegem de helft voor zijn rekening. De andere helft wordt betaald door de provincie, de gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen.

