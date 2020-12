Uitkomst onderzoek: Mensen zonder EHBO-kennis durven niet snel te helpen

Laura van Antwerpen, EHBO-0instructrice, vindt het zorgelijk dat er zo weinig mensen weten wat ze moeten doen in een noodsituatie, maar ze blijft realistisch. "Soms is het ook beter om niks te doen in een noodsituatie. Als je iemand met een verwonding vertilt kan dat soms meer schade toebrengen dan dat het voorkomt."

Het belangrijkste wat iemand kan doen is volgens Van Antwerpen alarmeren. "Bel 112 en laat hen via speaker uitleggen wat je moet doen."

Zeeuwen

Van Antwerpen heeft het idee dat er in Zeeland aardig wat mensen rondlopen met een EHBO-cursus op zak. "Het kan zijn dat die cursus soms verlopen is, maar vaak kunnen zij de handelingen nog enigszins goed uitvoeren". Daarnaast merkt ze ook dat alle reanimatieklassen vaak vol zitten. "Zeeuwen zijn er wel mee bezig", zegt ze.

Helft Nederlanders durft niet te helpen in noodsituatie

EHBO in lespakket

Het Rode Kruis wil graag dat de EHBO-cursus wordt opgenomen in de lessen op de middelbare school. Vorig jaar startte het Rode Kruis een petitie die ondertussen 60.000 keer ondertekend is. In januari 2021 wordt het voorstel in de Tweede Kamer besproken.

Cor Bos, manager van het Rode Kruis in Zeeland, vertelt dat op sommige Zeeuwse basisscholen wel al EHBO-lessen gegeven worden. "In een noodsituatie is elke seconde kostbaar. Hoe meer mensen weten hoe ze met die situatie moeten omgaan, hoe meer levens er worden gered."