Engelse vliegtuigbom gevonden in Nieuwvliet

De EOD heeft de explosieven vanmiddag onschadelijk gemaakt (foto: ANP)

De gemeente Sluis heeft dit laten weten. In verband met de wens om in de toekomst in de Lampzinspolder, gelegen tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, recreatiewoningen te ontwikkelen is er een start gemaakt met bodemverkenning. Explosievenonderzoek is onderdeel van deze verkenning.

Put gevuld met zand

De vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt worden en geruimd. Volgens de gemeente Sluis zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor er geen gevaar is voor de omgeving. Na het aantreffen van de bom is de EOD gewaarschuwd. Zij hebben de bom geïdentificeerd en de put rondom de bom opgevuld met zand en de omgeving afgezet.

Voordat de bom onschadelijk gemaakt en geruimd wordt, is op advies van de EOD en het opsporingsbedrijf besloten om eerst verder onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van nog meer explosieven. Zodat er een plan gemaakt kan worden om de explosieven vervolgens in één keer onschadelijk te maken of te ruimen.