De Mexicanen lopen weer warm voor de glühwein van Glenn

De glühwein die Glenn van Damme verkoopt in zijn foodtruck in Mexico-Stad (foto: Glenn van Damme)

Glenn heeft die glühwein een aantal jaren geleden eens verkocht op een jazzfestival. Daaar mocht eigenlijk geen alcohol geschonken worden. "Maar ik zei tegen de dame van de organisatie dat die alcohol allemaal verdampte tijdens het opwarmen, toen mocht het wel. We hebben zo'n dertig tot veertig liter verkocht in dat weekend, want een warme borrel ging er wel in." Maar het bleef bij die ene keer. "Die vrouw was ook niet gek. Het jaar daarop mochten we het niet meer verkopen."

Nu is glühwein niet direct een drankje waar je aan denkt in Mexico. Maar volgens Glenn is het best fris aan het worden, zo rond de tien graden op dit moment, midden op de dag. "Mensen vroegen er al naar in oktober, dus zijn we het maar weer gaan maken."

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Bijna drie jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Wat corona betreft is de situatie in Mexico onveranderd. Volgens Glenn zit het land in een tweede piek. "De bars moeten al dicht en de restaurants zijn maar voor dertig procent open." Maar het goede nieuws is volgens hem dat er nog deze maand gestart wordt met vaccineren. "Mexico heeft heel veel vaccins ingekocht", aldus Glenn.

Glenn van Damme in gesprek met Michiel van der Velde in het radioprogramma Zeeland komt thuis