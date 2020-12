Plattelandsbestuur is een mannenbolwerk, maar Zeeland niet echt

De vijf vrouwelijke Zeeuwse burgemeesters (foto: Omroep Zeeland)

Als je namelijk kijkt naar de gemeenten waar nu een man aan het roer staat, dan valt op dat van die acht gemeenten, zes - Borsele, Hulst, Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Terneuzen - nog geen vrouw als burgemeester heeft gehad. Daarmee scoort Zeeland met 46 procent slechter dan het Nederlands gemiddelde van 33 procent.

Kleine kanttekening: Sas van Gent, dat in 2003 opging in Terneuzen, en Brouwershaven en Westerschouwen, die in 1997 opgingen in Schouwen-Duiveland, hebben alle drie wél vrouwelijke burgemeesters gehad. Westerschouwen kreeg in 1979 zelfs de eerste vrouwelijke burgemeester van Zeeland: Jo Niemantsverdriet.

Maar in de gemeentehuizen in Terneuzen en Zierikzee, heeft dus nog nooit een vrouw de ambtsketting omgehad. Daar zou in Terneuzen volgend jaar verandering in kunnen komen, al hebben zich voor de burgemeestersvacature maar twee vrouwen aangemeld en elf mannen.

Eén compleet mannelijk bolwerk, de gemeente...

Kijk je iets verder en trek je de wethouders er ook bij, dan springt Schouwen-Duiveland er met kop en schouders bovenuit. De gemeente heeft weliswaar een mannelijke burgemeester, maar van de vier wethouders, zijn er drie vrouw. Geen enkele andere Zeeuwse gemeente heeft meer vrouwelijke wethouders dan mannelijke.

In Sluis is het fifty-fifty, in de rest van de gemeenten delven vrouwelijke wethouders (zwaar) het onderspit. Sterker nog: Goes, Reimerswaal, Tholen en Veere hebben alleen maar mannelijke wethouders. Grappig detail: de eerste drie gemeenten hebben een vrouw als burgemeester. Veere is op dit moment de enige gemeente met alleen maar mannen in het college.

Gooi je alle wethouders op een grote hoop om er even een percentage aan te hangen, dan zie je dat een kwart van alle wethouders in Zeeland vrouw is. Dat is in lijn met het Nederlands gemiddelde.

Christelijk en platteland = mannelijk?

Eigenlijk vormt Zeeland een soort vreemde eend in de bijt, als we het onderzoek mogen geloven. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur, blijkt dat in vrijwel alle mannenbolwerken de lokale en christelijke partijen dominant zijn. Én, het zijn vrijwel allemaal gemeenten op het platteland.

Welkom in Zeeland waar christelijke partijen, lokale partijen én platteland toch goed boeren. Maar waar we dus óók meer vrouwelijke burgemeesters hebben dan landelijk gezien. En maar één gemeente met alleen maar mannen aan de top. En net zoveel vrouwelijke wethouders als het landelijk gemiddelde...