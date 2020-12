Informatieavond voor omwonenden zwaarbeveiligde gevangenis bij Ritthem

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming kwam in juli de plek van de EBI met eigen ogen bekijken (foto: Omroep Zeeland)

Voor het complex is niet het hele terrein nodig dat gereserveerd was voor de marinierskazerne. Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft het College van Rijksadviseurs om advies gevraagd voor de inpassing van het complex. Hiervoor is ook een landschapsarchitect ingeschakeld.

Digitale bijeenkomst

Behalve over de locatie van het complex krijgen de omwonenden ook een toelichting over wat het complex precies inhoudt en wat voor hen de gevolgen zijn. Het is een digitale informatiebijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur. Vragen kunnen daarna ook nog twee weken digitaal gesteld worden.

In januari 2021 besluiten gemeente, provincie, waterschap en rijk over de locatie van het justitieel complex. In het eerste kwartaal volgt de uitwerking en in de tweede helft van 2021 worden de ruimtelijke procedures opgestart. Eind 2023 moet de bouw starten.

Lees ook: