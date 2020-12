Goeiemorgen! Rechtszaak schietpartij, bijzondere cd-opname en culinair genieten

De verdachte die eind augusstus de 21-jarige Kezban Avci door haar hoofd geschoten zou hebben, staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een 21-jarige man uit Domburg. De vrouw lag twee maanden in coma. Volgens haar familie is ze buiten levensgevaar, maar duurt het herstel nog lang.

Moeder Cora Dellebeeke en zoon Stefan Knuijt tijdens de opnamen in de Zeeuwse Concertzaal (foto: Omroep Zeeland)

Een moeder en zoon die samen een cd opnemen. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar het feit dat moeder slagwerker is en zoon tubaïst, maakt de opname nog uitzonderlijker. Het gaat in dit geval om Cora Dellebeeke en Stefan Knuijt uit Nieuwdorp. Drie dagen lang sloten ze zichzelf op in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. In de loop van volgend jaar komt de cd uit.

Culinaire Zeeuwse Parels

En om de Zeeuwse horeca een hart onder de riem te steken, opent Boutique Hotel Eleanor in Middelburg deze maand de keuken voor chefs van restaurants uit de regio. Met het arrangement Culinaire Zeeuwse Parels by Eleanor kunnen gasten van het Middelburgse designhotel tweeënhalve week lang genieten van de gerechten van koks uit verschillende Zeeuwse keukens. De eerste shift was gisteravond.

Leden van Delta Sport tijdens een training acrogym (foto: Omroep Zeeland)

En dan kijken we vandaag vooruit op een bijzondere turnwedstrijd. Of beter gezegd: een wedstrijd acrogym. Gymnastiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee houdt binnenkort als eerste in Nederland een online wedstrijd voor acrobatische gymmers. Dat is als compensatie voor een grote wedstrijd die wegens corona is afgelast. Groepen acrogymmers kunnen hun oefeningen opnemen en opsturen en die worden dan in een weekend door een jury beoordeeld. En alles is uiteraard online te volgen.

De Web Piet legt uit wat er bij een digitaal heerlijk avondje zoal komt kijken (foto: Omroep Zeeland)

En tot slot, we zouden het bijna vergeten, maar het heerlijk avondje komt eraan. Corona gooide bijna roet in het eten, maar de WebPiet heeft samen met Sinterklaas allerlei digitale oplossingen bedacht om er iets gezelligs van te maken. We mogen vandaag alvast een tipje van de sluier lichten.

Eekhoorn in een bos bij Clinge (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer

Een wisselvallige dag met opklaringen, maar ook vrij veel wolkenvelden en vooral aan zee enkele buien. De wind is matig tot krachtig, aan zee soms hard, en komt uit het zuiden. De temperatuur blijft vandaag rond de acht graden steken.

Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen en neemt de wind wat af. Het weekend verloopt droog met zonnige perioden.