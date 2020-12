Moeder en zoon met slagwerk en tuba de studio in om een cd op te nemen

Moeder Cora en zoon Stefan (foto: Omroep Zeeland)

Het idee ontstond na een concert in februari. Muziekregisseur Jakko van der Heijden vond de samenwerking zo uniek dat hij aanbood om er een cd van te maken. Daar hoefden moeder een zoon niet lang over na te denken.

Geen onbekenden

Ze zijn geen onbekenden in de muziekwereld. Cora Dellebeke begon via het conservatorium haar professionele muziekcarrière. Ze is dirigent van verschillende Zeeuwse muziekverenigingen, verzorgt slagwerklessen en speelt in het Zeeuws Orkest, waar ze de pauken bespeelt. Stefan Knuijt doorliep het conservatorium, was actief in het Zeeuws Orkest en speelt bij de Koninklijke Marinierskapel.



"Het is bijzonder om dit samen met je zoon te doen," vertelt Cora. "Je begrijpt elkaar en voelt elkaar goed aan." Volgens Stefan is de combi ook heel origineel. "Je hoort het niet vaak en het is ook gewoon erg leuk om met je moeder dit te maken."

In de studio van Jakko van der Heijden (foto: Omroep Zeeland)

Muziekregisseur Jakko van der Heijden heeft al veel musici in zijn studio gehad en merkt dat het nu toch net iets anders is. "Ze hebben heel weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Als iets goed is dan voelen ze elkaar heel goed aan, maar ook wanneer het niet goed is."



Omdat er maar beperkt werk voorhanden is met slagwerk en tuba zijn veel muziekstukken speciaal geschreven voor het duo. Onder andere door de Zeeuwse componist Kees Nijsse. Zoon Stefan componeerde ook twee stukken voor op de cd.

Steengoede musici

Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de opname. Volgend jaar moet de cd uitkomen en worden uitgebracht op verschillende muziekplatforms. Het duo gaat daarna ook toeren door Zeeland om de muziek te promoten. "Ik denk en hoop dat ook buiten Nederland de muziek aanslaat, want het is niet alleen een unieke combi, het zijn twee steengoede musici," aldus Van der Heijden.

Moeder en zoon maken samen een cd