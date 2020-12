Hoe Delta Sport een wedstrijd acrogymmen organiseert zonder de regels te overtreden

Maar een wedstrijd met turnoefeningen met tientallen verenigingen via internet, hoe gaat dat in zijn werk? Acroteams door heel Nederland maken tussen 10 en 20 januari opnames van de oefeningen onder toeziend oog van een soort jury via een videobelprogramma.

Het beeldmateriaal wordt aangeleverd bij de organisatie van Delta Sport. In het weekend van de wedstrijd (22 tot en met 24 januari) worden dan per categorie en leeftijd de ingestuurde video's getoond aan een jury. Zij geven scores en dan komen er ook winnaars. Dit alles wordt omlijst in een soort praatprogramma met tafelgasten. Dat wordt gepresenteerd door Niels Daniel, een Belgische journalist die over de hele wereld bekend is in de turnwereld.

'Bijzonder en uniek

"Het is bijzonder en volgens mij zelfs uniek in Nederland", zegt Delta Sport-voorzitter Kees Verkerke. "We hadden een hele grote wedstrijd gepland staan voor begin januari die niet door kan gaan." Verkerke doelt op de Open Zeeuwse Acrogym Kampioenschappen in Zierikzee. "Maar we wilden toch wel wat gaan doen. "

Eén van de oefeningen van de acrogymmers van Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

Na een lange periode staat er weer eens een wedstrijd voor de deur en hebben de gymnasten ook weer een doel om voor te trainen. "Het was niet altijd even makkelijk het afgelopen jaar", zegt trainster Wendy Huijzen. "We hebben de wedstrijdfocus nodig om ook gemotiveerd te blijven voor de trainingen."

Ze erkent dat het ook voor hen zoeken was toen de corona toesloeg. "We hebben in het begin gevraagd of de sporters thuis opdrachten wilden doen met kleine winacties om ze toch zo gemotiveerd mogelijk te houden."

'Echt heel veel zin'

Maar dat is uiteraard niet hetzelfde als een echte wedstrijd tegen ook andere verenigingen en dus is Huijzen blij met het initiatief van haar vereniging om een online wedstrijd te organiseren. "We zijn nu hard aan het trainen en we hebben er echt heel veel zin om dit met zijn allen te gaan doen."

De online wedstrijd zal uiteraard via internet te volgen zijn. Hoe dat in zijn werk gaat wordt later bekend gemaakt.