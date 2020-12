Koning Willem-Alexander moet komen proosten in Veere: 'Dan wordt hij pas echt de markies'

Beker Maximiliaan in het museum van Veere (foto: Museum Veere)

De historische beker is van Maximiliaan van Bourgondië geweest, de schoonvader van Willem van Oranje. Maximiliaan heeft hem op zijn beurt waarschijnlijk weer gekregen van Keizer Karel de Vijfde. In 1581 kochten de Oranjes het markiezaat van Veere.

Bijna verkocht

Het is nog een geluk bij een ongeluk dat het museum de Beker van Maximiliaan nog in het bezit heeft. In de negentiende eeuw heeft de stad Veere namelijk tevergeefs geprobeerd de beker te verkopen. "Maar daarna hebben alle Oranjes er eigenlijk uit gedronken", legt Frenks uit.

Ook Willem-Alexander heeft al een keer uit de beker gedronken: in 1996 bij de viering van het 700-jarig bestaan van Veere. Maar omdat hij nog geen koning was, telt dat eigenlijk niet. "De intentie was goed, maar nu moet hij het nog écht doen", aldus Frenks.

De beker is natuurlijk een kostbaar museumstuk. Je zou dus kunnen verwachten dat het helemaal niet de bedoeling is dat de beker door veel handen gaat. "Maar we vinden het nog belangrijker dat hij echt de markies van Veere wordt, dan dat de beker onaangeroerd blijft", zegt de museumdirecteur vergoelijkend.

'Biertje kunnen we regelen'

Traditiegetrouw wordt er uit de beker een witte chablis gedronken door de markies. Als het aan Frenks ligt, wordt die traditie voortgezet. Initiatiefnemere Meyners-Buitendijk staat daar iets soepeler in: "Als hij liever een biertje heeft, kunnen we dat vast regelen."

De koning heeft nog niet gereageerd op het verzoek van het Museum Veere.