Dronken man belandt met auto in de sloot

De auto belandde in de sloot (foto: HV Zeeland)

De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van de verwondingen kan de politie geen mededelingen doen. De man was nog wel in staat om een blaastest te doen, daaruit bleek dat hij te veel had gedronken.

Hij was echter niet in staat om nog mee naar het bureau te gaan voor een ademanalyse. Daarom wordt er in het ziekenhuis bloed afgenomen wat voor onderzoek naar het NFI wordt gestuurd.